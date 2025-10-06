Джеки Чан приедет в Казахстан

Известный китайский актёр Джеки Чан вновь посетит Казахстан, чтобы принять участие в съёмках нового фильма «Доспехи Бога: Ультиматум».

© Чемпионат.com

Четвёртая часть культовой серии приключений будет создана при поддержке местной студии Salem Entertainment, о чём та сообщила в соцсетях.

«Мы официально раскрываем детали резонансного визита Джеки Чана в Алматы. Речь идет о работе над новым фильмом культовой франшизы — "Доспехи Бога: Ультиматум". Четвертая часть легендарной саги, завоевавшей культовый статус у миллионов зрителей, будет реализована именно в Казахстане».

Первая часть «Доспехов бога» вышла в 1986-м, вторая — в 1991 году. Франшизу возродили 13 лет назад, а теперь приняли решение снять четвёртый фильм.