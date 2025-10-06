Создатель «Рыцаря семи королевств» поделился новыми деталями сериала

Создатель сериала «Рыцарь семи королевств» Ира Паркер поделился новыми деталями шоу. Как оказалось, в будущем шоу не будет эпичной заставки из «Игры престолов» или «Дома дракона».

© globallookpress

Дело в том, что будущий сериал заметно отличается по размаху — он будет более приземлённой историей о двух персонажах. Поэтому вместо эпичной заставки зрителей ждёт небольшое интро со средневековыми мотивами в зависимости от эпизода.

«Перед каждым эпизодом "Рыцаря семи королевств" появится простая заставка со средневековой типографикой. Это сигнал зрителям о том, что их ждёт нечто иное, чем то, к чему они привыкли».

«Рыцарь семи королевств» будет основан на серии книг «Повести о Дунке и Эгге» Джорджа Мартина, которая рассказывает о рыцаре Дункане Высоком и его оруженосце Эйегоне Таргариене, будущем короле Семи королевств. Основные события развернутся за 90 лет до «Игры престолов».

Шоу стартует в январе 2026 года. Тем временем в HBO уже работают над вторым сезоном сериала.