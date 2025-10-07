«Иллюзия обмана 3» выйдет в российский прокат 13 ноября

"Атмосфера кино" и Маурис Филм представили новые трейлер и постер фильма "Иллюзия обмана 3", который выйдет в России 13 ноября.

"Четыре всадника" возвращаются вместе с новым поколением иллюзионистов, демонстрируя головокружительные трюки, превращения, сюрпризы и магию, каких еще не видел мир.

Режиссером третьей части выступил Рубен Фляйшер (создатель таких картин, как "Добро пожаловать в Zомбилэнд" и "Веном").

Культовые иллюзионисты снова окажутся вместе: Джесси Айзенберг, Вуди Харрельсон, Айла Фишер, Дэйв Франко и Морган Фримен. В третьей части к ним присоединятся юные звезды - Ариана Гринблатт, Джастис Смит и Доминик Сесса. А также лауреат премии "Оскар" Розамунд Пайк.

Недавно стало известно, что студия Lionsgate запустила в производство четвертую часть франшизы.