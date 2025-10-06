Начались съемки остросюжетного сериала «Телохранитель»

В Минске стартовал съёмочный процесс нового сериала «Телохранитель» в жанре остросюжетной мелодрамы. Он выйдет на онлайн-платформе «Смотрим» и, возможно, на канале «Россия 1».

© Чемпионат.com

Сюжет расскажет историю офицера, который возвращается домой и планирует вместе с женой открыть маленький зоомагазин. Однако все товары уничтожает пожар, и герою приходится возвращаться к опасной работе — его нанимает телохранителем успешный бизнесмен для своей супруги-модели.

Главные роли исполняют Илья Малаков, Анастасия Куимова, Алина Воскресенская, Дмитрий Пчела, Евгений Зайфрид. Режиссёром станет Роман Ярославцев («Куба», «Абонемент на расследование»).