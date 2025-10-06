Показан трейлер комедии «Грабитель с крыши»

Компания Paramount Pictures представила финальный трейлер криминальной комедии «Грабитель с крыши». Премьера фильма в кинотеатрах состоится уже в четверг, 9 октября.

Сюжет комедии основан на истории реального вора Джека Манчестера, который проникает в здания через крыши. Его жизнь меняется, когда он скрывается от полиции и знакомится с матерью-одиночкой, в которую влюбляется.

Главные роли в ленте исполнили Ченнинг Татум («Мачо и ботан»), Кирстен Данст («Вечное сияние чистого разума») и Питер Динклэйдж («Игра престолов»). Режиссёром картины выступил Дерек Сиенфрэнс — автор фильмов «Свет в океане» и «Валентинка».