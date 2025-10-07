Стоит ли смотреть сериал «Монстр: История Эда Гейна»

На Netflix вышел Райана Мерфи и Иэна Бреннана, третья часть антологии о знаменитых маньяках и громких убийствах, потрясших Америку. Если предыдущие сезоны касались громких, но относительно недавних дел, то на этот раз шоураннеры обратились к фигуре, ужаснувшей несколько поколений и вдохновившей жанр хоррора. «Лента.ру» рассказывает, чем так знаменит реальный Эдвард Гейн и стоит ли смотреть сериал о его злодеяниях.

© кадр из сериала «Монстр»

Страна: США

Оригинальное название: Monster: The Ed Gein Story

Жанр: драма, биография, криминал, триллер

Шоураннеры: Райан Мерфи и Иэн Бреннан

Дата выхода: 3 октября 2025 года

Количество серий: 8

Длительность серий: 60 минут

Актеры: Чарли Ханнэм, Лори Меткалф, Том Холландер, Оливия Уильямс

Где смотреть: Netflix

«Ты с ума сошел? Там никого нет», — отрезвляющий голос матери выдергивает Эда (Чарли Ханнэм) из кошмара наяву, в котором он баррикадируется от мертвецки бледных узников нацистских концлагерей. Матушка Августа (Лори Меткалф), впрочем, и сама не совсем реальна — вот уже несколько лет, как ее похоронили. Хотя в могиле она пролежала недолго. Эд ее бережно откопал, вернул домой и усадил в кресло-качалку. С тех пор ее голос в его голове не смолкал.

История Эда Гейна прозвучит знакомо для многих уже хотя бы потому, что именно по ее мотивам был снят один из величайших хорроров в истории кинематографа

Речь, конечно же, о «Психо» Альфреда Хичкока. Мастер саспенса экранизировал роман Роберта Блоха, вдохновленный жуткими злодеяниями «мясника из Плейнфилда». В сериале «Монстр: История Эда Гейна» оба (их играют Том Холландер и Итан Сэндлер соответственно), собственно, и пытаются проанализировать преступления Гейна с философской точки зрения. Деревенщина со Среднего Запада, взрослевший в ревущих двадцатых ХХ века Эд со школьной скамьи впитал в себя истории о геноциде коренных американцев, а в середине столетия был заворожен леденящими душу злодеяниями нацистов, которые с легкой руки издателей беллетристики еще и во всю сексуализировались.

«Увидев, что творили нацисты, Эдди не смог этого отрефлексировать. Он был шокирован, но это его не ужасало», — предполагает Блох.

«А что вас в нем шокирует больше всего?» — спрашивает Хичкок, не отрываясь от блюда.

«Гейн иногда возвращал кости в могилу, наигравшись с ними. А это значит, что он сдирал плоть с тел», — после раздумья отвечает писатель.

«Монстр: История Эда Гейна» разворачивается сразу в нескольких экранных измерениях

Первое — тру-крайм о простачке из американской глуши, который взялся убивать. Второе — фантасмагорическая пляска в исполнении оживших трупов и нацистов в больном воображении Гейна. Здесь же раскрывается история иного монстра — «бухенвальдской ведьмы» и нацистской преступницы Ильзы Кох (Вики Крипс), судьба которой потрясла Эда. Ну и третий пласт разворачивается уже в фантазиях режиссеров — в каком-то смысле подражателей главного американского маньяка. История Эда Гейна вдохновила не только Хичкока. Его образ и зверства легли затем в сюжет «Техасской резни бензопилой», без которой уже не было бы таких культовых ужастиков и франшиз, как «Пятница, 13-е», «Кошмар на улице Вязов», «Молчание ягнят» (который, впрочем, также обращается к первоисточнику напрямую), «Поворот не туда» и «Крик». Словом, не было бы и жанра хоррор в его нынешнем виде.

А материала, которому позавидовали бы сценаристы, преступная жизнь Гейна предоставила немало. Американский судебный психолог Кэтрин Рамсленд в красках описала его девиации в нон-фикшне «Некрофилы»: «Его возбуждали фрагменты тел, у него дома их всегда было с лихвой, вне зависимости от степени разложения. Эксгумированные им тела он обезглавливал, головы затем сушил и раскладывал возле постели. Он также делал светильники из кожи. Органы хранились в холодильнике. Вероятно, они использовались для готовки. Он варил супы из костей. Иногда совершал с телами сексуальные действия, хотя впоследствии и отрицал это. А потом взял и откопал собственную мать».

«Он сделал себе костюм и маску из женской кожи, которые надевал, чтобы танцевать на улице. Иногда в этом облике он шел копать могилы», — Кэтрин Рамсленд «Некрофилы».

Самый ад, впрочем, начался, когда Гейн решил, что ему нужны трупы посвежее — тогда он принялся охотиться на женщин, напоминавших ему мать. На протяжении трех лет ему удавалось избегать правосудия. Точное количество его жертв неизвестно до сих пор; установлена ответственность Эда за убийство двух женщин, хотя его подозревали еще в четырех случаях, в том числе в расправе над 14-летней девушкой, подрабатывавшей няней. К слову, хотя судебные психологи определили, что Гейна интересовали женщины постарше, Мерфи и Бреннан решили вставить этот эпизод в сериал.

Когда полицейские пришли на ферму Гейна, то обнаружили разбросанные по дому носы, кости, лицевую кожу, сердца в кастрюлях, отрезанные губы на лесках и много других ужасов. Обезглавленный и изуродованный труп его последней жертвы висел в сарае, словно разделанная дичь. Голова была найдена под кроватью.

Эд Гейн так и не предстал перед судом — его признали безумным

Мужчина оказался не в состоянии осознать противоправность совершенных им деяний. Гейн скончался в 1984 году в возрасте 78 лет в психиатрической клинике.

«Монстр: История Эда Гейна» пытается, как и в других частях антологии Райана Мерфи, распотрошить внутренний мир убийцы. Оба предыдущих сезона стали хитами Netflix — но работали с разными хоррор-поджанрами. «История Лайла и Эрика Менендес», возглавившая топы стриминга прошлой осенью, не бралась однозначно отвечать на вопрос, являются ли заглавные герои социопатами или восставшими против бытового насилия жертвами. Хотя бы из-за того, что указанные в названии герои все еще живы и продолжают бороться за свое освобождение.

Новый сезон куда ближе к первому — «Истории Джеффри Дамера». Оба не просто посвящены серийным убийцам, но к тому же сняты в лучших традициях эксплотейшна. И если в первом сезоне «Монстров» эти приемы могли (вполне оправданно) показаться дешевым способом вызвать мурашки, то в истории Эда Гейна они явно на своем месте — ведь именно ужасные деяния этого вдохновленного жуткими кадрами сумасшедшего в каком-то смысле затем породили культовые мотивы популярных ужастиков. Эд Гейн цыкает на мертвую мать, словно Норман Бейтс, размахивает бензопилой как Кожаное лицо и танцует перед зеркалом на манер Баффало Билла. Тот самый случай, когда кино влияет на жизнь, чтобы та затем повлияла на кино в ответ.