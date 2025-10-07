Разгадать природу гения: первая в России концептуальная выставка о Сергее Эйзенштейне

На Рижском взморье снимается семейство: счастливый ребенок с пытливым взглядом рядом с родителями. А вот он же - в девчачьей шляпке с большим бантом. Или мастер с актерами из массовки. Это все Сергей Эйзенштейн - "Бесконечный человек". Так назвали выставку кураторы РОСИЗО. Наследие Эйзенштейна изучено не более чем на 20 процентов. Разгадать природу гения до конца никто не смог, только приблизились к тому, кто стоял у истоков монтажа, снимал невиданные фильмы с необычной системой символов и образов, в которых античность встречается с цирком, а живопись - с психологией.

Историк кино Наум Клейман - научный консультант проекта в особняке в Петроверигском переулке - отмечает, что ранее в Москве показывали только Эйзенштейна-графика: "Это первая в Москве и России концептуальная выставка об Эйзенштейне - мыслителе, гражданине, философе". Хронология жизни мастера на выставке не линейна. Зал, с которого все начинается, посвящен громкой премьере "Броненосца "Потемкин". Здесь центр - покачивающаяся на волнах инсталляция броненосца. 100 лет назад, 24 декабря 1925 года, премьера фильма прошла в Большом театре. Никто не думал, что показ будет историческим. Предполагали, что "Броненосца" покажут всего один раз. В 1926-м картину представили в "Художественном", и подобный макет броненосца прорезал фасад кинотеатра. "Броненосцем" Эйзенштейн разрушил все каноны: впервые отечественная картина побила по кассе зарубежные ленты.

Не все помнят, что до кино Эйзенштейн работал художником-постановщиком в Первом рабочем театре Пролеткульта, а в 1921 году поступил в Государственные высшие режиссерские мастерские под руководством Всеволода Мейерхольда. Отношения с Мейерхольдом у Эйзенштейна чем-то были похожи на отношения с собственным отцом - младший гений боготворил старшего и при этом часто с ним не соглашался. Эйзенштейн был более беспощаден к классике, чем его учитель. Доказательство тому - фотографии сцен из спектакля "Мудрец" по пьесе Островского "На всякого мудреца довольно простоты": действие переведено за рубеж, актеры ходят по трапеции над зрительным залом, делают человеческую пирамиду - цирк, да и только. Еще одна редкость на выставке - Бахрушинский музей выдал созданные в технике коллажа редкие эскизы к неосуществленной постановке Всеволода Мейерхольда "Дом, где разбиваются сердца" по пьесе Бернарда Шоу. Супруга Мейерхольда, муза Сергея Есенина Зинаида Райх писала Эйзенштейну: "Сережа! Считаю: вам необходимо уйти от Мейерхольда, как Мейерхольд ушел когда-то от Станиславского". И он ушел - ворвался в кино, как таран.

"Октябрь" Сергея Эйзенштейна изобиловал набором методов, которые кардинально меняли восприятие зрителя. Впервые режиссер применил интеллектуальный монтаж, в котором сталкиваются далекие образы. Сначала на экране меньшевики, затем кадр сменяется трубачами, намек работал: да они только в дуду дудеть могут. Штурм Зимнего - и разбитая в щепки царская мебель: очевидный вывод - да что там было защищать!

Решенный в солнечных тонах зал - двухлетнее путешествие мастера по миру. В компании ассистента Григория Александрова и оператора Эдуарда Тиссэ он побывал в Швейцарии, Германии, Франции, Великобритании и США. На память об Америке осталась фотография с Чарли Чаплиным на теннисном корте, снимок предоставил для выставки Музей кино. В Мексике Эйзенштейн задержался дольше всего: для него она была образом плавильного котла - смесь древнего индейского, европейского, языческого и христианского. Оттуда режиссер привез эстетский альбом своих рисунков "Мексиканские мотивы" и миниатюрные проволочные фигурки "Коррида". В аттестате, который показали в одном из залов, возле предмета "рисование" у Эйзенштейна красуется обидная тройка.

Режиссер всегда был в диалоге со всей мировой культурой, поэтому зал о театре открывает эскиз Пабло Пикассо "Дружба" из коллекции ГМИИ им. Пушкина. А зал о работе над эпохальным "Иваном Грозным" проиллюстрирован знаменитой серией "Капричос" Франсиско Гойи. На кадрах и на рисунках, похожих на раскадровки, - гамлетовская борьба между гуманизмом и жестокостью, чудовища, рожденные сном разума. А рядом - эскизы самого Эйзенштейна к первой серии "Грозного" из фондов РГАЛИ и киносценарий фильма.

Читать Эйзенштейна можно бесконечно, а после просмотра всех залов стоит вернуться в самый "тихий", где среди семейных фото, личных документов, в выдвижном ящичке под стеклом - фотокопии отпечатков ладоней Сергея Эйзенштейна. В Голливуде режиссер побывал у известного хироманта Киро, предсказавшем ему недолгую жизнь. По словам супруги режиссера Перы Аташевой, мастер всегда творил, помня о том предсказании, которое стало пророчеством. Эйзенштейн скончался в пятьдесят. Но остались его фильмы - самые революционные и самые масштабные, опередившие не одну эпоху.