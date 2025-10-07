Появилось два стильных постера сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри»

HBO опубликовала пару новых постеров сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри». Они выглядят сильно и делают акцент на пищи, а рядом так или иначе оказывается Пеннивайз.

© кадр из фильма «Оно: Добро пожаловать в Дерри»

События сериала развернутся в 1962 году, за 27 лет до событий оригинального фильма. «Добро пожаловать в Дерри» рассказывает историю жителей города Дерри в штате Мэн, которые страдают от таинственного клоуна Пеннивайза.

© HBO

© HBO

Главные роли в сериале исполнили Джован Адепо («Ограды»), Крис Чок («Когда они нас увидят»), Тейлор Пейдж («Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Фоули») и Билл Скарсгард («Оно»). Шоураннером выступает Энди Мускетти, создатель обеих картин.

«Оно: Добро пожаловать в Дерри» начнёт выходить 26 октября на HBO Max.