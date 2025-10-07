Появился первый кадр короткометражки «Черепашки-ниндзя: Одни в Нью-Джерси»

Paramount Pictures опубликовала дебютный кадр короткометражки «Черепашки-ниндзя: Одни в Нью-Джерси», выполненной в стилистике мультфильма «Черепашки-ниндзя: Погром мутантов».

Первый кадр

© Variety

Проект снял режиссёр Кент Секи. Короткометражка расскажет о том, как повествование выводит любимых персонажей из зоны комфорта и помещает их в неожиданное место: черепахи пытаются освоиться в штате Нью-Джерси после того, как из-за несчастного случая оказываются далеко от своего родного Нью-Йорка.

По своей сути «Одни в Нью-Джерси» продолжают традицию франшизы, в которой боевые искусства сочетаются с эксцентричной комедией. Секи сказал, что тон фильма намеренно напоминает о хаотичном духе семейных картин 1990-х годов, но при этом он рассчитан на современную аудиторию.