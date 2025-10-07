Певица Тейлор Свифт высказалась о «Битве за битвой»

Известная певица Тейлор Свифт в интервью рассказала, что ей очень понравился фильм «Битва за битвой», который снял Том Томас Андерсон.

По словам Свифт, она оценила актёрскую игру Чейз Инфинити и Тейаны Тейлор, а также, конечно, осталась под впечатлением от игры Леонардо Ди Каприо.

Чейз Инфинити и Тейана Тейлор — как они поделят «Оскар»? Бенисио был таким забавным, а Лео — просто уморительным. Нам так повезло жить в одно время с Полом Томасом Андерсоном.

Сюжет «Битвы за битвой» рассказывает о бывшем революционере Бобе Фергюсоне, чью дочь похищает давний враг, полковник Стив Локджо. Чтобы её спасти, Боб обращается за помощью к своим бывшим соратникам.