Объявлены лауреаты II Дальневосточной кинопремии

Названы лауреаты II Дальневосточной кинопремии. Торжественная церемония награждения состоялась в Улан-Удэ.

На церемонии награждения были объявлены победители в следующих номинациях:

– Лучший дебют в полнометражном игровом, неигровом, анимационном фильме или сериале — фильм «Испытание Севером» режиссёра Дмитрия Панова

– Лучший короткометражный фильм — работа «Мунха» продюсеров Анны Борисовой и Романа Оконешникова

– Специальный приз Оргкомитета получил режиссёр Степан Коршунов за сериал «Челюскин. Первые»

– За вклад в развитие киноиндустрии Дальнего Востока награждён Всероссийский государственный университет кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК)

– Лучший сценарий в полнометражном игровом, неигровом, анимационном фильме или сериале — работа Ольги Погодиной за фильм «Золото Умальты»

– Лучшая режиссерская работа в полнометражном игровом, неигровом, анимационном фильме или сериале — фильм «9 секунд» режиссера Олега Штрома

– Лучший полнометражный фильм — картина «Легенды вечных снегов» продюсеров Сарданы Саввиной и Алексея Егорова

Премия вручается за выдающиеся достижения в области кинематографии и исключительный профессиональный вклад в развитие киноиндустрии ДФО.