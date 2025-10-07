Открыт прием заявок на кинофорум «Место силы»

Кинофорум «Алтайский край – место силы» приглашает профессионалов и любителей запечатлеть красоту региона. Мероприятие пройдет в конце октября и будет включать не только кинопоказы, но и мастер-классы для повышения уровня мастерства.

В Алтайском крае с 24 по 26 октября пройдет кинофорум, объединяющий любителей путешествий, спорта и кино. Участников ждут конкурсные показы, мастер-классы и фотовыставки, посвященные красоте региона и активному образу жизни. Об этом сообщает Вечерний Барнаул.

