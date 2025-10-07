«Кинопоиск» оштрафовали на 3 млн рублей за пропаганду ЛГБТ в американском фильме

Прояснилась ситуация с трехмиллионным штрафом, присужденном онлайн-кинотеатру "Кинопоиск" в минувшем августе.

Как следует из постановления Таганского суда, опубликованного на Официальном портале судов общей юрисдикции города Москвы, речь идет об американском фильме Криса Мура 2019 года "Триггер" (в оригинале - Triggered).

Отмечается, что эксперты Роскомнадзора и ФГУП "ГРЧЦ" выявили в картине "распространение информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения".

Появившаяся ранее информация о том, что речь идет о российском сериале "Триггер"с Максимом Матвеевым, не соответствует действительности.

Напоминаем, что движение ЛГБТ признано в России экстремистской организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.