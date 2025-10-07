Что сказал Дуэйн Джонсон о провальном старте «Крушащей машины»

По итогам первого уикенда фильм «Крушащая машина» стартовал в США с $ 6 млн. Картина Бенни Сэфди («Неогранённые драгоценности») запустилась ниже прогнозов аналитиков и показала худший запуск в карьере главной звезды фильма Дуэйна Джонсона.

Спустя сутки актёр прокомментировал ситуацию в соцсетях. Скала заявил, что не может контролировать кассовые сборы, отметив, что картина так или иначе изменила его к лучшему. В будущем актёр продолжит искать для себя именно подобные амплуа.

Из глубины души благодарю всех, кто посмотрел «Крушащую машину». В нашем мире рассказывания историй мы не контролируем кассовые сборы, но мы можем контролировать свою игру и своё стремление полностью перевоплотиться в другую личность. И я всегда буду стремиться к этой возможности. Для меня было честью перевоплотиться в эту роль для моего режиссёра, Бенни Сэфди. Спасибо, брат, за веру в меня. Правда в том, что этот фильм изменил мою жизнь. С глубокой благодарностью, уважением и радикальным сопереживанием, ДД.

«Крушащая машина» рассказывает историю бойца ММА Марка Керра, который построил успешную спортивную карьеру в конце 1990-х. Драма повествует о трудностях в жизни мужчины — его борьбе с зависимостями и сложных отношениях с Доун Стэплс.