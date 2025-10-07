«Кролецып и Сурок времени» выйдет в кино 6 ноября

Анимационное приключение "Кролецып и Сурок времени" по мотивам серии комиксов выйдет в широкий прокат 6 ноября (ранее премьера планировалась на 13 ноября). Появились новые трейлер и постер.

© Российская Газета

"Кролецып и Сурок времени" - сиквел мультфильма "Кролецып и Хомяк тьмы", который вышел в России в 2022 году. Сценарий мультфильма сразу оценил Крис Грин - автор оригинальной серии комиксов "Кролецып", первый том которой вышел около 20 лет назад.

Кролецып - необычный зверек, наполовину цыпленок и наполовину кролик. Харизматичного и отважного Кролецыпа снова ждет захватывающее путешествие. Вместе со своими друзьями - скунсом Мэг и саркастичной черепахой Эйбом - он отправится в экспедицию, чтобы найти загадочного сурка, умеющего обращать время вспять. Однако оказывается, что они не единственные, кто охотится за этой древней магией, поэтому теперь их поиски принимают опасный характер. Кроме того, по пути Кролецып встретит свою родную сестру и узнает, что весь их род в опасности.

Всем героям предстоит раскрыть тайны прошлого, пройти через удивительные испытания и навсегда изменить свое будущее.

В режиссерском кресле вновь Бенжамен Муске - автор первого мультфильма "Кролецып и Хомяк тьмы", заработавшего 123,5 миллиона рублей.

Предыдущие трейлер и постер - здесь.