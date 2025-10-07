Российский фильм «Походу любовь» наградили на фестивале в Великобритании

4 октября в Великобритании завершился Bournemouth International Film Festival — 2025 (BIFF). Одной из главных картин церемонии стала российская драма «Походу любовь», на что обратили внимание в «Бюллетени кинопрокатчика».

Так, лента признана Лучшим международным фильмом фестиваля. Кроме того, фильм получил награды за Лучшую режиссуру, Лучшую операторскую работу, Лучший монтаж и Лучший звук.

«Походу любовь» рассказывает историю молодой девушки, чья первая поездка в Санкт-Петербург оборачивается настоящим приключением с художником и его другом-музыкантом. Главные роли в ленте исполнили Анна Завтур («Лихие»), Кузьма Котрелёв («Дети перемен») и Сергей Горошко («Майор Гром»).

Премьера фильма «Походу любовь» в России состоялась 27 марта 2025 года. Режиссёром картины выступила Яна Климова-Юсупова («Слишком хорошая Анна и ещё три истории о нас»).