Игры тайного кукловода: в Москве показали детектив «PSY Антиномия»

В Москве прошел показ фильма режиссера Георгия Смирнова «PSY Антиномия». Картина собрала поклонников жанра детектива и триллера в киноклубе «Эльдар». Фильм посмотрела корреспондент «Вечерней Москвы».

Все не то, чем кажется

Кино рассказывает о запутанном расследовании, в котором все не так очевидно, как кажется на первый взгляд. Бдительные соседи сообщают в полицию о странных звуках из квартиры в многоэтажном доме. Прибывшие на место следователи Илья и Эдгар обнаруживают тела молодоженов Дарьи и Павла. Мужчина погиб от десятков ударов ножом, а его жена предстает перед зрителем в белой окровавленной рубашке без признаков жизни — она покончила с собой.

Незадолго до трагедии Дарью стали мучить ночные кошмары. Она нередко просыпалась в страхе, что некий монстр вот-вот поквитается с ней. Психиатр и знакомая семьи предположила, что в глубинах ее психики прячется травмирующий эпизод, который вызывает страшные сновидения. Так и есть — оказывается, когда Дарья была еще маленькой, отец на глазах дочери убил ее мать. Мог бы расправиться и с ней, но девочку спасли прибывшие полицейские.

Чем дальше заходит расследование, тем больше следователи убеждаются в том, что все не так просто и не то, чем кажется. Эдгар, который стремится поскорее закрыть дело и получить за это заслуженные награды, проникается историей и начинает внимательнее относиться к деталям под воздействием своего коллеги Ильи. Тот, объясняя свою мотивацию историей о несправедливо осужденном дедушке, своей целью видит поиск настоящего виновного, а не того, кто поскорее согласится взять на себя вину.

Следствие выходит на загадочного психиатра, который «руководил» убийством. Люди в его «постановке» стали ведомыми марионетками: исключением не стали Илья с Эдгаром, которых маньяк едва не сделал еще одними своими жертвами. И все же благодаря стремлению Ильи к установке истинной правды следователи задерживают настоящего убийцу. Вот только хэппи-энда в картине все равно не случается, а финал истории остается открытым: как маньяку удастся выйти сухим из воды? Продолжит ли он свои эксперименты и кровавую «серию»? Болен ли он или холоден и расчетлив? На эти вопросы зрителю предлагается ответить самостоятельно.

Приемы режиссера

Повествование фильма дополняют другие вставки, которые поначалу кажутся абсолютно неуместными, но к середине картины становятся частью истории. Зрителя знакомят с историей Марка и Глаши — детей из обычной советской семьи, в которой нет лишних средств, чтобы иной раз купить ребятам игрушки. Девочка растет с особенностями — любой испуг может негативно сказаться на ее больном сердце. Поэтому все тумаки в семье получает Марк, в то время как Глаша — внимание, бережность и игрушки. Увы, эта история не закончится ничем хорошим.

Второй режиссерский ход, дополняющий повествование, — кукольный театр. Сначала кажется, что представления перед «зрителями» из детских кукол идут отрывочно, будто перебивки. Но чем дольше настоящий зритель погружается в сюжет фильма, тем больше он начинает понимать, о чем на самом деле «говорят» марионетки на веревочках в темно-красном, как кровь, свете «театра».

Герои картины, которые поначалу кажутся «карикатурными», постепенно раскрываются в сюжете. Бдительная соседка подсказывает одну из деталей «пазла», о которой следователи могли не узнать. Илья, который поначалу кажется наивным и слишком дотошным, к концу картины «вырастает» в справедливого и сильного следователя. Эдгар, который изначально воспринимает в штыки доводы и предложения своего напарника, оставляет мечты о наградах и вовлекается в дело, помогая коллеге докопаться до истины и найти настоящего убийцу.

Преступление, которое будто бы произошло само собой, на деле оказывается спланированным и расчетливым замыслом убийцы. Тонкие нити, на которых он играет (страх, внушение и современные технологии), приводят к гибели влюбленных, которую он пытается выставить за свой триумф в области манипуляции сознанием. Все в картине не так однозначно, как кажется на первый взгляд, и до истины нужно докопаться сквозь препятствия, чинимые тайным кукловодом.

Фильм «PSY Антиномия» показывает, как детские травмы влияют на психику человека и природу его преступлений. История Марка и Глаши заставляет задуматься об отношениях родителей и детей. Отчаянная борьба следователя Ильи за правду — о справедливости и честности. Череда событий, приведшая к смерти молодой пары, — о том, что за преступлением может стоять личная трагедия преступника. А линия отца Дарьи, которая едва не завела его в тюрьму, — о проблемах социальной адаптации людей, вышедших на свободу после длительного заключения.

Фильм «PSY Антиномия» стал победителем на Международном сочинском кинофестивале в 2023 году, получил другие награды и был признан лучшим детективом. На данный момент неизвестно, получит ли картина прокат в онлайн-кинотеатрах.