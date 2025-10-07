О чем фильм «Эддингтон» с Хоакином Фениксом в главной роли

© Вечерняя Москва

16 октября на экраны выходит новый фильм Ари Астера «Эддингтон». Картину очень ждали в этом году в Каннах, но триумфа не получилось. Поклонников режиссера из знаменитой студии А24 охватило странное чувство. Это как в ресторане, когда тебе вместо заказанного бифштекса приносят соевую котлету, причем за эти же деньги. Хотя, возможно, это намного полезнее мяса.

Так и здесь: вместо заявленной черной комедии (или фильма ужасов? или вестерна?) в духе Тарантино с командой классных артистов (в кастинге значатся Хоакин Феникс, Эмма Стоун, Педро Паскаль) получился немыслимо растянутый (два с половиной часа) коктейль из разных жанров — от мелодрамы до боевика с размытой актерской игрой. А триггеры, над которыми пытается издеваться автор, — вроде обязательных ковидных масок или безумия Black Lives Matter — вызывают совсем не смех, а смысловые вопросы типа: «Над кем смеетесь?».

О чем фильм

Место действия — городок Эддингтон, штат Нью-Мексико, первый год пандемии ковида. Пожилой очкарик-шериф Джо Кросс (Хоакин Феникс) маску не носит — и из-за астмы, и из-за принципа. А еще потому, что эти санитарные меры в его воспаленном воображении ассоциируются с его заклятым врагом — прогрессивным мэром Тэдом Гарсией (Педро Паскаль).

Мы узнаем, что Гарсию связывает некое общее любовное прошлое с депрессивной женой Кросса (Эмма Стоун), которая мастерит странных куколок и смотрит конспирологические видео, отобранные активной мамой (Дирдри О’Коннелл).

Тут тоже вопрос: то ли авторы издеваются над всеми теориями Deep State, то ли намекают, что пора-таки сделать Америку великой. Кстати, в финале мама окажется в одной койке с инвалидом-зятем, а жена, произнеся яркий спич о педофилах во власти, найдет свое счастье с заезжим гуру Верноном Джефферсоном Пиком (Остин Батлер). И все успокоятся таким карикатурным финалом.

Но это потом, а сначала, с первых кадров, вас оглушит тема строительства в округе дата-центра искусственного интеллекта. Эту идею убедительно преподносит местный грязный бомж как сатанинскую. И спорить с ним не хочется — тем более что мэра Гарсию в процессе переизбрания поддерживает технологическая корпорация-инвестор этого проекта.

Все эти триггеры раздражают героя, который дома получает холодность жены и конспирологические лекции тещи, а наличие очков с диоптриями не делает его ни интеллектуалом, ни интеллигентом. Он внезапно, к ужасу окружающих, решает выставить на выборах собственную кандидатуру, что поверьте, добром не кончается. Так и ждешь, когда наконец эта мямля Кросс возьмет пушку в руки и проучит своих врагов. К финалу вы дождетесь его кровавого бенефиса. А поводом станут полученные им от Гарсии публичные пощечины. Тут-то наконец из героя вылезет мурло Джокера, пусть слегка заторможенного...

Об игре Феникса стоит сказать особо. Его лицо, подвижное как ртуть, меняется буквально каждую секунду. Его герой сам не знает, каким он будет через пять минут, — это чистый импрессионизм. А вот Эмме Стоун, по сути, играть особо нечего, кроме апатии. Она такая же замороженная кукла, как ее создания, а разморозит ее только духовный наставник — спец по подавленным детским травмам и педофильским заговорам Вернон. Паскалю же особо развернуться негде, у него считаные функциональные сцены.

Смысл этого шапито неоднозначный, но любопытный. Мы видим, что Астер пытается хоть как-то отрефлексировать тему раскола американского общества, страдающего социальными неврозами. Перед нами, по сути, набросок будущей гражданской войны в Штатах. На эту тему еще будут сняты десятки фильмов, этот — первая ласточка.

«Эддингтон», конечно, не сатира, не памфлет, не черная комедия, не вестерн и не боевик — и в то же время все это вместе взятое. Похоже, режиссер присматривается к соотечественникам, с изумлением находя в каждом одновременно бездны дна и проблески света. Он в замешательстве, не зная, как на этот букет реагировать. К примеру, герой Феникса ведь совсем не злодей, но оказывается способен на подлость и убийство. Почему? Ответа нет.

Еще один невидимый, но важный герой фильма — интернет, социальные сети. Все безумие «нашего городка» питает маленькие экранчики телефонов — юные герои старательно фиксируют свои телодвижения для истории, то есть соцсетей. Только Кросс пользуется телефоном по прямому назначению, что выглядит уже анахронично.

Астер пытается понять, что происходит сейчас с Америкой. В чем ее душевное и духовное нездоровье? Почему ее «символ веры» — оружие? И фильм, слишком длинный, распадающийся на отдельные сюжеты, даже дикий, все-таки завораживает своей спрятанной страстью. Он как огромный знак вопроса: что дальше? Как осколок зеркала, поднесенный к красавице, из которого вдруг вылез клоунский нос Джокера.