Постеры с главными героями фильма «Девушка из каюты №10» с Кирой Найтли

Онлайн-кинотеатр Netflix представил постеры с главными героями фильма «Девушка из каюты №10». Премьера детективного триллера с Кирой Найтли («Пираты Карибского моря») состоится в онлайн-кинотеатре уже 10 октября.

Сюжет «Девушки из каюты №10» основан на романе Рут Уэйр о путешествии на роскошном круизном лайнере. Во время круиза главная героиня обнаруживает, как за борт выбрасывают тело — но ей никто не верит, поскольку весь экипаж и пассажиры на месте.

Вместе с Кирой Найтли в ленте также снялись Ханна Уоддингэм («Тед Лассо»), Кая Скоделарио («Луна 2112») и Гай Пирс («Помни»). Режиссёром выступил Саймон Стоун («Раскопки»).