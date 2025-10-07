Шон Эйвери рассказал о том, что его впечатлило в съемках «Одиссеи» Кристофера Нолана

Канадский актёр Шон Эйвери поделился своими впечатлениями от съёмок в «Одиссее» Кристофера Нолана. Артист исполнит второстепенную роль в будущем блокбастере, однако даже он оказался впечатлён масштабами производства фильма.

Эйвери напомнил, что съёмки проходили как минимум в пяти странах Европы. При этом авторы вообще не использовали спецэффекты и зелёные экраны, поэтому всё ощущалось крайне реалистично.

Это самый масштабный фильм в истории. Мы снимали «Одиссею» в пяти разных странах. Никакой компьютерной графики, никакого зелёного экрана посреди океана. Мы были на Сицилии, в Исландии, Греции… И даже в Шотландии, которая просто невероятна.

«Одиссея» Кристофера Нолана выйдет в прокат 17 июля 2026 года. Главные роли в проекте исполнили Мэтт Деймон, Том Холланд, Зендея, Энн Хэтэуэй и другие знаменитые актёры.