Фильм «Сират», претендующий на премию «Оскар», выйдет в России 30 октября

"Каннский" фильм "Сират" испано-французского режиссера Оливера Лаше выйдет в кино 30 октября. "Сират" - претендент на премию "Оскар" от Испании в категории "Лучший фильм на иностранном языке".

По сюжету Луис вместе с сыном отправляется в Марокко, чтобы найти дочь, пропавшую на вечеринке в пустыне. Переезжая с места на место, они узнают о последнем, полумифическом рейве на границе с Мавританией.

Выжженные земли и первобытный ландшафт пустыни становятся отражением страхов и надежд героев. И, пока надвигается апокалипсис, Луису и его сыну предстоит пройти по тонкой грани между раем и адом.

Сюжет сосредоточен на Луисе, обычном человеке, которому пришлось столкнуться с экстремальными обстоятельствами. Погружение в опасные и безжалостные условия требует внутреннего преображения - "духовной смерти".

"Сират" вдохновлен суфийской метафорой "сирата" - так называется мост, соединяющий ад и рай, отделяющий жизнь от смерти, иллюзию от прозрения. Повседневное же значение слова sirât - "путь", "дорога". Этот путь имеет два измерения - физическое и духовное - и учит пройти через смерть еще при жизни, как происходит с главным героем фильма.

В главных ролях: Серхи Лопес, Бруно Нуньес, Стефания Гадда, Джошуа Лиам Хендерсон.

