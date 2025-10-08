Вышел трейлер «Ведьмака» с Лиамом Хемсвортом вместо Генри Кавилла

Netflix опубликовал полноценный трейлер четвертого сезона сериала "Ведьмак" (18+) с Лиамом Хемсвортом в роли Геральта из Ривии.

Напомним, австралиец заменил британского коллегу Генри Кавилла, который ушел, по слухам, разочаровавшись в экранизации одной из своих любимых фэнтезийный саг.

Также в сезоне, от которого фанаты творчества Анджея Сапковского не ждут ничего хорошего, в роли вампира Региса.

Премьера всех восьми серий - 30 октября.

Съемки пятого сезона, который заявлен как финальный, уже завершены.

Напомним, в сентябре в России вышла новая книга Сапковского, в которой рассказывается о молодости Геральта.