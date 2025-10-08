Премьера фильма по сценарию Паулины Андреевой состоится 16 октября

Премьера фильма по сценарию Паулины Андреевой "Спасибо. Хорошего вечера!" состоится 16 октября в рамках IV Фестиваля авторского кино КАРО/АРТ в киноцентре "Октябрь".

"Спасибо. Хорошего вечера!" - работа режиссера-дебютанта Константина Денискина, которая победила во втором Конкурсе короткометражного кино Художественного театра, в этом году посвященном 165-летию со дня рождения Антона Павловича Чехова.

По сюжету Вася, пожилой гардеробщик, уже много лет работает в Московском Художественном театре. Он выдает себя за актера, чтобы помочь поступить в Школу-студию двум подросткам, которые любят театр так же сильно, как и он. Однако план рушится, потому что о его тайне узнает новенькая женщина - билетер.

В 2024 году Константин стал победителем Конкурса короткометражного кино МХТ Чехова и получил главный приз - возможность снять фильм с участием актеров театра при поддержке Wink. В фильме сыграли актеры МХТ: народный артист РФ Станислав Любшин, Светлана Колпакова, Александр Поршин, Маргарита Якимова, Ростислав Лаврентьев и Мария Сокова.