Опубликованы постеры сериала «Камбэк» с Александром Петровым в роли бомжа

"Кинопоиск" представил подборку персонажных постеров сериала "Камбэк" (18+). В настоящий момент в онлайн-кинотеатре доступны первые два эпизода, остальные будут выходить еженедельно по субботам.

Действие драмы разворачивается в Нижнем Новгороде в 2004 году. Трое друзей - Юра (Илларион Маров), Птаха (Хетаг Хинчагов) и Олег (Григорий Столбов), желая помочь однокласснице Даше (Василиса Коростышевская), сталкиваются с серьезными неприятностями.

На помощь ребятам приходит бездомный по прозвищу Компот (Александр Петров), который не помнит ничего о себе. Друзья намерены отблагодарить мужчину, вернув его воспоминания.

Роли в сериале исполнили Ольга Воронина, Юлия Богданович, Константин Гацалов, Татьяна Тимакова, Дмитрий Гарнов, Владимир Афанасьев, Андрей Дудников, Александр Югов и другие.

Режиссер - Динар Гарипов ("Прелесть", "Даркнет", "Территория").

Премьера заключительной серии назначена на 15 ноября.

Трейлер - здесь.