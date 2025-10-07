Каким будет фильм «Горничная»

В декабре 2025 года в международный прокат выйдет фильм «Горничная». Это пугающий триллер о молодой девушке, которая устраивается горничной в дом богатой семейной пары. Создатели обещают много неожиданных сюжетных поворотов, а первый трейлер не раскрывает практически никаких деталей истории. Две главные роли — хозяйки дома и ее новой помощницы — у Аманды Сайфред и Сидни Суини. «Лента.ру» раскрывает дату выхода фильма и рассказывает, что известно о сюжете и актерском составе «Горничной».

© Lenta.ru

Главное о фильме

Страна: США.

Оригинальное название: The Housemaid.

Жанр: триллер.

Режиссер: Пол Фиг.

Сценарий: Фрида Макфадден (автор романа-первоисточника), Ребекка Сонненшайн.

Продюсеры: Пол Фиг, Карли Клейнбарт, Тодд Либерман и другие.

Когда выйдет: декабрь 2025 года.

Покажут ли в России: да.

В главных ролях: Сидни Суини, Брэндон Скленар, Аманда Сайфред, Микеле Морроне.

Фильм «Горничная» (The Housemaid) — это экранизация одноименного романа американской писательницы Фриды Макфадден. Книга вышла весной 2022 года и быстро стала настоящим бестселлером. По оценкам The Washington Post, к октябрю 2024-го было продано более полутора миллионов печатных копий «Горничной». У романа Макфадден есть два сиквела: «Секрет горничной» (The Housemaid's Secret) и «Горничная наблюдает» (The Housemaid Is Watching).

Дата выхода

Изначально «Горничная» должна была выйти в прокат 25 декабря 2025 года. В сентябре 2025-го премьеру фильма было решено сместить на неделю.

Фильм «Горничная» выйдет в международный прокат 19 декабря 2025 года.

Одновременно с картиной Пола Фига в кинотеатрах начнут показывать третью часть «Аватара» Джеймса Кэмерона и новый полнометражный мультфильм о Губке Бобе.

В сентябре 2025-го стало известно, что «Горничную» официально покажут в России. За прокат отвечает кинокомпания «Вольга». В последние годы именно «Вольга» привозит в страну громкие зарубежные триллеры, например, «Еретика» с Хью Грантом и «Долгую прогулку» по Стивену Кингу.

Точная дата российской премьеры «Горничной» пока неизвестна. Ожидается, что картина выйдет в прокат в конце декабря 2025-го.

Трейлеры и тизеры

Первый трейлер к фильму «Горничная» вышел 16 сентября 2025 года. За две недели с момента релиза его посмотрели более восьми с половиной миллионов раз. Русскоязычная версия трейлера появилась на YouTube-канале «Вольга» в этот же день.

Сюжет

Фильм рассказывает историю молодой девушки по имени Милли (Сидни Суини). В попытках сбежать от собственного прошлого Милли решает устроиться на новую работу. После мучительных поисков она наконец находит что-то подходящее — становится горничной в доме богачей.

Теперь Милли живет в роскошном особняке семьи Винчестер на Лонг-Айленде и помогает своим работодателям — Нине (Аманда Сайфред) и ее мужу Эндрю (Брэндон Скленар) по хозяйству.

Через некоторое время Милли замечает, что в доме Винчестеров творится что-то странное. Горничная пытается разобраться в зловещих тайнах этой «идеальной» семьи. Когда ее расследование приближается к шокирующей разгадке, девушка понимает, что ее собственные секреты тоже вот-вот выйдут на свет.

«Мне нравится, когда [в фильме] столько неожиданных поворотов, когда персонажи несовершенны, но ты их все равно любишь. Это заставляет задуматься о собственных моральных принципах», — Сидни Суини, актриса, играет Милли в фильме «Горничная».

Производство и создатели

Первые новости об экранизации романа «Горничная» появились в октябре 2024 года. Тогда стало известно, что за производство фильма отвечает студия Lionsgate, а продюсерами картины выступают Пол Фиг («Простая просьба»), Тодд Либерман («Чудо»), Лора Аллен Фишер («Джекпот!») и Карли Клейнбарт (сериал «Робин Гуд»).

Режиссером «Горничной» стал Пол Фиг — он снял «Девичник в Вегасе» и комедийный боевик «Шпион».

Помимо этого, Фиг работал над американским «Офисом», «Парками и зонами отдыха» и сериалом «Безумцы». Среди не самых удачных работ режиссера — ремейк «Охотников за привидениями» с женским кастом (рейтинг на «Кинопоиске» — 4,4 балла).

Над сценарием «Горничной» работала Ребекка Сонненшайн — в разное время она писала для «Дневников вампира», «Изгоя» и «Пацанов».

Оператором стал Джон Шварцман, снявший «Мир Юрского периода: Господство», «Нового Человека-паука» и несколько проектов Пола Фига — «Простую просьбу», «Рождество на двоих» и «Школу добра и зла». Должность композитора занял Теодор Шапиро — он сотрудничает с Фигом уже в седьмой раз.

Съемки «Горничной» стартовали в январе 2025 года в американском штате Нью-Джерси и завершились три месяца спустя. Уже в апреле создатели картины представили «Горничную» на кинофестивале CinemaCon.

Актеры и роли

Осенью 2024 года стало известно, что двух главных героинь фильма сыграют Сидни Суини (Кэсси из «Эйфории») и Аманда Сайфред (Софи из Мамма Mia!).

Суини рассказала, что осталась в восторге от романов Фриды Макфадден:

«"Горничная" была везде — и в Amazon, и в TikTok. Я прочитала все три книги за одну неделю».

Сайфред, в свою очередь, заявила, что роль в фильме Фига подарила ей незабываемые ощущения.

«Мы достигли того, на что я раньше не решалась как актриса. Мы играли очень сумасшедшую фигню. Мы не ожидали, что все будет так», — Аманда Сайфред, актриса, играет Нину в фильме «Горничная».

Через месяц после первого анонса к касту проекта присоединился Брэндон Скленар. Актер получил широкую известность благодаря мелодраме «Все закончится на нас» с Блейк Лайвли.

Какие актеры сыграли в фильме «Горничная»

Помимо этого, в касте картины заявлены Мори Гинсберг («Все любят китов»), Алайна Сердженер («Нэшвилл»), Мэтт Уолтон («Ирландец») и другие. Юную Нину Винчестер играет Арабелла Оливия Кларк («Спрингстин. Избавь меня от небытия»).