Каким будет фильм «Горничная»

Фильм «Горничная», 2025 год: что известно о жутком триллере с Сидни Суини и Амандой Сайфред
В декабре 2025 года в международный прокат выйдет фильм «Горничная». Это пугающий триллер о молодой девушке, которая устраивается горничной в дом богатой семейной пары. Создатели обещают много неожиданных сюжетных поворотов, а первый трейлер не раскрывает практически никаких деталей истории. Две главные роли — хозяйки дома и ее новой помощницы — у Аманды Сайфред и Сидни Суини. «Лента.ру» раскрывает дату выхода фильма и рассказывает, что известно о сюжете и актерском составе «Горничной».
Главное о фильме
- Страна: США.
- Оригинальное название: The Housemaid.
- Жанр: триллер.
- Режиссер: Пол Фиг.
- Сценарий: Фрида Макфадден (автор романа-первоисточника), Ребекка Сонненшайн.
- Продюсеры: Пол Фиг, Карли Клейнбарт, Тодд Либерман и другие.
- Когда выйдет: декабрь 2025 года.
- Покажут ли в России: да.
- В главных ролях: Сидни Суини, Брэндон Скленар, Аманда Сайфред, Микеле Морроне.
Фильм «Горничная» (The Housemaid) — это экранизация одноименного романа американской писательницы Фриды Макфадден. Книга вышла весной 2022 года и быстро стала настоящим бестселлером. По оценкам The Washington Post, к октябрю 2024-го было продано более полутора миллионов печатных копий «Горничной». У романа Макфадден есть два сиквела: «Секрет горничной» (The Housemaid's Secret) и «Горничная наблюдает» (The Housemaid Is Watching).
Дата выхода
Изначально «Горничная» должна была выйти в прокат 25 декабря 2025 года. В сентябре 2025-го премьеру фильма было решено сместить на неделю.
Фильм «Горничная» выйдет в международный прокат 19 декабря 2025 года.
Одновременно с картиной Пола Фига в кинотеатрах начнут показывать третью часть «Аватара» Джеймса Кэмерона и новый полнометражный мультфильм о Губке Бобе.
В сентябре 2025-го стало известно, что «Горничную» официально покажут в России. За прокат отвечает кинокомпания «Вольга». В последние годы именно «Вольга» привозит в страну громкие зарубежные триллеры, например, «Еретика» с Хью Грантом и «Долгую прогулку» по Стивену Кингу.
Точная дата российской премьеры «Горничной» пока неизвестна. Ожидается, что картина выйдет в прокат в конце декабря 2025-го.
Трейлеры и тизеры
Первый трейлер к фильму «Горничная» вышел 16 сентября 2025 года. За две недели с момента релиза его посмотрели более восьми с половиной миллионов раз. Русскоязычная версия трейлера появилась на YouTube-канале «Вольга» в этот же день.
Сюжет
Фильм рассказывает историю молодой девушки по имени Милли (Сидни Суини). В попытках сбежать от собственного прошлого Милли решает устроиться на новую работу. После мучительных поисков она наконец находит что-то подходящее — становится горничной в доме богачей.
Теперь Милли живет в роскошном особняке семьи Винчестер на Лонг-Айленде и помогает своим работодателям — Нине (Аманда Сайфред) и ее мужу Эндрю (Брэндон Скленар) по хозяйству.
Через некоторое время Милли замечает, что в доме Винчестеров творится что-то странное. Горничная пытается разобраться в зловещих тайнах этой «идеальной» семьи. Когда ее расследование приближается к шокирующей разгадке, девушка понимает, что ее собственные секреты тоже вот-вот выйдут на свет.
«Мне нравится, когда [в фильме] столько неожиданных поворотов, когда персонажи несовершенны, но ты их все равно любишь. Это заставляет задуматься о собственных моральных принципах», — Сидни Суини, актриса, играет Милли в фильме «Горничная».
Производство и создатели
Первые новости об экранизации романа «Горничная» появились в октябре 2024 года. Тогда стало известно, что за производство фильма отвечает студия Lionsgate, а продюсерами картины выступают Пол Фиг («Простая просьба»), Тодд Либерман («Чудо»), Лора Аллен Фишер («Джекпот!») и Карли Клейнбарт (сериал «Робин Гуд»).
Режиссером «Горничной» стал Пол Фиг — он снял «Девичник в Вегасе» и комедийный боевик «Шпион».
Помимо этого, Фиг работал над американским «Офисом», «Парками и зонами отдыха» и сериалом «Безумцы». Среди не самых удачных работ режиссера — ремейк «Охотников за привидениями» с женским кастом (рейтинг на «Кинопоиске» — 4,4 балла).
Над сценарием «Горничной» работала Ребекка Сонненшайн — в разное время она писала для «Дневников вампира», «Изгоя» и «Пацанов».
Оператором стал Джон Шварцман, снявший «Мир Юрского периода: Господство», «Нового Человека-паука» и несколько проектов Пола Фига — «Простую просьбу», «Рождество на двоих» и «Школу добра и зла». Должность композитора занял Теодор Шапиро — он сотрудничает с Фигом уже в седьмой раз.
Съемки «Горничной» стартовали в январе 2025 года в американском штате Нью-Джерси и завершились три месяца спустя. Уже в апреле создатели картины представили «Горничную» на кинофестивале CinemaCon.
Актеры и роли
Осенью 2024 года стало известно, что двух главных героинь фильма сыграют Сидни Суини (Кэсси из «Эйфории») и Аманда Сайфред (Софи из Мамма Mia!).
Суини рассказала, что осталась в восторге от романов Фриды Макфадден:
«"Горничная" была везде — и в Amazon, и в TikTok. Я прочитала все три книги за одну неделю».
Сайфред, в свою очередь, заявила, что роль в фильме Фига подарила ей незабываемые ощущения.
«Мы достигли того, на что я раньше не решалась как актриса. Мы играли очень сумасшедшую фигню. Мы не ожидали, что все будет так», — Аманда Сайфред, актриса, играет Нину в фильме «Горничная».
Через месяц после первого анонса к касту проекта присоединился Брэндон Скленар. Актер получил широкую известность благодаря мелодраме «Все закончится на нас» с Блейк Лайвли.
Какие актеры сыграли в фильме «Горничная»
- Сидни Суини («Однажды в… Голливуде») — Милли Кэллоуэй, новая горничная в доме семьи Винчестер;
- Аманда Сайфред («Манк») — Нина Винчестер;
- Брэндон Скленар («Все закончится на нас») — Эндрю Винчестер, муж Нины;
- Микеле Морроне («365 дней») — Энцо, садовник в доме семьи Винчестер;
- Элизабет Перкинс («Дурман») — Эвелин Винчестер, мать Эндрю;
- Марк Гроссман («Молодые и дерзкие») — Скотт Кроуфорд, первый парень Милли;
- Ханна Круз («Жена путешественника во времени») — Лекси, подруга Милли;
- Индиана Эль («Уроки химии») — Сесилия Винчестер, дочь Нины и Эндрю;
- Меган Фергюсон («Горе-творец») — Джиллиан;
- Эллен Тамаки («Манифест») — Патрис;
- Дон ДиПетта («Зеленая книга») — офицер Дженкинс;
- Брайан Д. Коэн («Линкольн для адвоката») — детектив Смайт.
Помимо этого, в касте картины заявлены Мори Гинсберг («Все любят китов»), Алайна Сердженер («Нэшвилл»), Мэтт Уолтон («Ирландец») и другие. Юную Нину Винчестер играет Арабелла Оливия Кларк («Спрингстин. Избавь меня от небытия»).