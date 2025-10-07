Что известно о четвертом сезоне «Токийских мстителей»

В 2026 году выйдет четвертый сезон аниме «Токийские мстители». Это продолжение истории о простом парне-неудачнике, который каким-то образом переносится в прошлое и решает повлиять на судьбу своих близких. В итоге герой оказывается в самом центре бандитских разборок, а его путешествия во времени приводят к не самым приятным последствиям. «Лента.ру» рассказывает, что известно о сюжете четвертого сезона «Токийских мстителей», раскрывает дату выхода шоу и делится его трейлером.

© Lenta.ru

Главное об аниме

Страна: Япония.

Оригинальное название: Tokyo Revengers.

Жанр: научная фантастика, криминальный боевик, драма.

Производство: анимационная студия Liden Films.

Режиссеры: Масато Тамагава, Рюхэй Аояги, Кацуя Асано и другие.

Сколько серий: 50 (3 сезона).

Длительность одной серии: 25 минут.

Когда вышел первый сезон: 2021 год.

Дата выхода 4-го сезона: 2026 год.

Количество серий 4-го сезона: неизвестно.

На каких площадках смотреть: стриминговый сервис Crunchyroll.

Оценка «Кинопоиска» и IMDb: 7.3 и 7.7.

В основу аниме-сериала «Токийские мстители» легла одноименная манга Кэна Вауки. Манга выходила в японском журнале Weekly Shonen Magazine с 2017 года. История завершилась в 2022 году — в итоге она растянулась на 31 том (269 глав). После выхода первого сезона аниме общий тираж манги превысил сорок миллионов копий, а к концу 2022-го достиг отметки семьдесят миллионов.

В России «Токийских мстителей» выпускают с 2022 года — права на мангу принадлежат издательству XL Media. К маю 2025 года вышло 12 томов манги, переведенных на русский язык. Тогда же XL Media сообщило, что работает над покупкой прав на остальные тома «Мстителей» и планирует выпустить продолжение к концу года.

Дата выхода

О продолжении «Токийских мстителей» заговорили летом 2024 года. Изначально СМИ предполагали, что четвертый сезон аниме выйдет в 2025 году, однако в июне 2025-го стало известно, что релиз проекта состоится на год позже.

Четвертый сезон аниме «Токийский мститель» выйдет в 2026 году. Точный график выхода серий пока не раскрывается.

Неизвестно и возможное количество эпизодов в новом сезоне «Токийских мстителей». Первый сезон состоял из двадцати четырех 25-минутных серий, а второй и третий сезоны — из тринадцати серий каждый.

За международную трансляцию предыдущих сезонов «Токийского мстителя» отвечал стриминговый сервис Crunchyroll — скорее всего, там появится и продолжение аниме. Обратите внимание, что этот стриминг не работает в России. При этом в сети можно свободно найти все уже вышедшие серии аниме (как в русской озвучке, так и с русскими субтитрами).

Трейлер

В марте 2025 года студия Liden Films поделилась первым промопостером нового сезона. Полноценный трейлер четвертой части «Токийских мстителей» появился через три месяца после этого.

Сюжет и персонажи

О чем аниме

2017 год. В центре истории — 26-летний парень Такемичи Ханагаки. Он ведет скучную и одинокую жизнь. Все меняется, когда герой узнает о гибели своей бывшей возлюбленной Хинаты Тачибаны. Оказывается, что на девушку напали его давние знакомые еще со школьных времен — члены банды «Токийская свастика» («Тосва»).

Вскоре после этого Такемичи попадает под поезд — и каким-то образом переносится на двенадцать лет назад, в 2005 год.

Вернувшись в свои школьные годы, Такемичи решает изменить будущее, переписать собственную судьбу и спасти Хинату. Он присоединяется к банде байкеров, которая позже превратится в крупную криминальную группировку, и пытается аккуратно повлиять на ее лидеров. Правда, план героя оказывается трудновыполнимым — каждое изменение в прошлом создает новые, еще более мрачные версии будущего.

Чем закончился 3-й сезон «Токийских мстителей»

В третьем сезоне члены «Тосвы» столкнулись с новой угрозой — бандой «Поднебесье» и ее лидером Изаной Курокавой. Противостояние бандитских группировок закончилось победой «Тосвы». В финале сезона несчастный случай унес жизнь Тетты Кисаки — одного из главных антагонистов шоу, который стоял за покушением на Хинату..

Четвертый сезон

Весной 2025 года создатели шоу сообщили, что четвертый сезон «Токийских мстителей» получит подзаголовок War of the Three Titans («Война трех титанов», или «Битва трех небожителей»). Новый сезон экранизирует одноименную сюжетную арку из манги Кэна Вакуи.

«Битва трех небожителей» — это первая часть финала всей манги «Токийские мстители». Поэтому, скорее всего, четвертый сезон станет для аниме последним.

Какие персонажи могут вернуться в четвертом сезоне аниме «Токийские мстители»:

Такемичи Ханагаки — главный герой аниме, путешественник во времени, член «Тосвы»;

Манджиро Сано / Майки — основатель и лидер «Тосвы»;

Кен Рюгуджи / Дракен — член «Тосвы», заместитель и лучший друг Майки;

Сейшу Инуи — бывший лидер банды «Черных Драконов», в итоге примкнул к «Тосве»;

Хаджиме Коконой / Коко — бандит, близкий друг Сейшу, в разное время был членом «Тосвы», лидером «Черных Драконов» и советником «Поднебесья»;

Хаккай Шиба — член «Тосвы».

Появится в четвертом сезоне и совершенно новый герой — бесстрашная глава банды «Брахман» Сенджу Кавараги.

Создатели и производство

Первый сезон «Токийских мстителей» вышел в 2021-м — шоу называли одним из самых заметных сериалов года. Премьера второго сезона состоялась два года спустя. Интересно, что между следующими сезонами практически не было перерыва — финал второго сезона показали 1 апреля 2023 года, а первая серия третьего сезона вышла уже третьего октября.

Анонс продолжения «Токийских мстителей» появился в июне 2024-го. Работу над аниме-сериалом продолжила студия Liden Films (LIDENFILMS). Среди ее хитовых шоу много сёненов — например, «Бродяга Кэнсин», «Песнь ночных сов» и «Сказание об Арслане».

Главным режиссером первых трех сезонов «Токийских мстителей» был Коити Хацуми — постановщик таких аниме-сериалов, как «Дороро», «Синий экзорцист 2» и «Страна чудес смертников».

Помимо этого, Хацуми работал аниматором и раскадровщиком во множестве громких проектах: «Ковбое Бибопе», «Акире», «Призраке в доспехах» и «Берсерке». Режиссер продолжит работу и над четвертым сезоном «Токийских мстителей».

К работе над музыкальным оформлением шоу вернется Хироаки Цуцуми, который создавал саундтреки для «Доктора Стоуна», «Магической битвы» и аниме «Аля иногда кокетничает со мной по-русски».