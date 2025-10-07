Сериал «Монстр»: реальные истории маньяков из каждого сезона

3 октября на Netflix вышел третий сезон сериала-антологии «Монстр». В этот раз в центре истории — маньяк Эд Гейн, действовавший в 1940-50-х годах в США. Его преступления сильно повлияли на популярную культуру. Так, именно он вдохновил режиссера Альфреда Хичкока на фильм «Психо». «Лента.ру» вспоминает, о чем был каждый сезон сериала, и рассказывает реальные истории маньяков.

Сериал «Монстр»: главное

Оригинальное название: Monster.

Жанр: биография, триллер, драма, криминал.

Режиссеры: Пэрис Барклай, Дженнифер Линч, Карл Франклин.

Сценаристы: Райан Мерфи, Иэн Бреннан, Дэвид Л. МакМиллан.

Продюсеры: Ричард Дженкинс, Режис Кимбл, Пегги Тачджян.

Платформа: Netflix.

Количество сезонов: 3.

Год выхода: 2022 (первый сезон).

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,3.

Рейтинг IMDb: 7,8.

«Монстр» — сериал-антология, каждый сезон рассказывает историю известных маньяков разных лет. Первая глава была посвящена каннибалу Джеффри Дамеру, вторая — братьям Менендес, которые расправились со своими родителями якобы ради наследства, а третья — американскому маньяку Эду Гейну.

Сюжет всех сезонов

1 сезон «Монстр: История Джеффри Дамера»

Дата выхода: 21 сентября 2022 года.

Исполнитель главной роли: Эван Питерс.

Количество серий: 10.

Первый сезон рассказывает о жизни одного из самых известных американских маньяков Джеффри Дамера. Проект исследует всю его биографию, с рождения до смерти. При этом повествование начинается именно с момента ареста в 1991 году — дальше зрителя ждут запутанные флешбэки.

Отдельное внимание создатели уделили историям жертв Дамера и расовой дискриминации, которая процветала в США в 1990-х. Не обошли вниманием и пренебрежение властей к доказательствам, которые помогли бы поймать маньяка намного раньше. Например, известно, что соседка Дамера, афроамериканка, не раз жаловалась на крики и неприятный запах из его квартиры. Однако ее показания долгое время игнорировали.

Кто такой Джеффри Дамер?

Джеффри Дамер, известный в прессе как Каннибал из Милуоки, или Монстр из Милуоки, жестоко расправился с 17 людьми в период с 1978 по 1991 год. Его жертвами становились мужчины и подростки, многие принадлежали к ЛГБТ-сообществу (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).

Как выяснилось в ходе расследования, для поиска жертв Дамер использовал особую тактику. Он знакомился с ними в барах и предлагал сделать обнаженные фотографии у него дома. В квартире подмешивал в напиток сильнодействующие наркотики, а когда жертва теряла сознание, насиловал ее и убивал. В деле также были зафиксированы случаи некрофилии и надругательств над телами. Преступник хотел создать послушных, как зомби, «любовников», и с этой целью проводил над телами погибших эксперименты.

22 июля 1991 года Дамер пригласил к себе Трейси Эдвардса. Когда маньяк попытался надеть на него наручники, Эдвардс сумел вырваться и убежать на улицу, где обратился к двум полицейским. Офицеры решили подняться в квартиру Дамера, где обнаружили фотографии тел и фрагменты человеческих останков.

Дамер признался во всех преступлениях. В 1992 году его приговорили к 15 пожизненным срокам. У него диагностировали расстройство личности, шизотипическое расстройство личности и психотическое расстройство. В 1994 году он стал жертвой другого заключенного.

2 сезон «Монстры: История Лайла и Эрика Менендеc»

Дата выхода: 19 сентября 2024 года.

Исполнители главных ролей: Купер Кох (Эрик) и Николас Александр Чавес (Лайл).

Количество серий: 9.

Лайл и Эрик родились в обеспеченной американской семье. Отец, Хосе Менендес, был кубинским эмигрантом и сколотил с нуля огромное состояние — после переезда ему приходилось буквально выживать, зарабатывая на хлеб мойщиком посуды, но в конце концов он получил образование и построил успешную карьеру в американском шоу-бизнесе, добившись высоких постов в таких компаниях, как RCA Records и Live Entertainment.

Жена Хосе, Мэри Луизе (Китти) Менендес, была победительницей конкурсов красоты и нигде не работала. Воспитывал сыновей тоже в основном Хосе: отец хотел, чтобы мальчики стали успешными спортсменами, и держал их в строгости — следил, чтобы братья жили по режиму, усиленно тренировались и усердно учились.

Планам Хосе не было суждено сбыться. Супругов жестоко убили в собственном доме в Калифорнии. Изначально следствие рассматривало версию о заказном убийстве, но расследование раскрыло шокирующую правду: преступление оказалось делом рук их собственных сыновей.

Как и в первом сезоне, шоураннеры показывают историю семьи Менендес нелинейно: подробности расправы над родителями чередуются с флешбэками из детства мальчиков, знакомства их матери и отца, а также фрагментами из недавнего прошлого.

В чем обвиняли братьев Менендес?

В августе 1989 года Лайл и Эрик Менендес застрелили родителей из дробовика, пока те отдыхали в своем особняке в Беверли-Хиллз. Они были наследниками огромного состояния отца и хотели поскорее им завладеть. Тем более в последние годы Хосе часто ссорился с Лайлом из-за его образа жизни: старший сын транжирил деньги, плохо учился и нарушал закон.

Хосе выстрелили в упор в затылок, затем выпустили еще четыре пули в тело. Китти Менендес попыталась сбежать, но безуспешно. В ее тело попало десять пуль, четыре из них — в голову. После расправы Лайл сам позвонил в службу 911. На допросах братья утверждали, что весь день тренировались и отдыхали, а тела родителей нашли в гостиной, вернувшись домой за забытыми документами.

Первоначально следствие рассматривало версию о причастности мафии. Подозрения в отношении братьев возникли лишь через несколько месяцев, когда они стали демонстративно вести роскошный образ жизни и давали телеинтервью из дома родителей.

Суд над братьями начался только в 1993 году. Они признали вину, однако защита утверждала, что Лайл и Эрик действовали под влиянием многолетнего психологического, физического и сексуального насилия со стороны родителей и просто оборонялись. Несмотря на показания братьев и слова адвокатов, суд установил корыстный мотив убийства Хосе и Китти, а 3 июля 1996 года братьев Менендес приговорили к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение.

3 сезон «Монстр: История Эда Гейна»

Дата выхода: 3 октября 2025 года.

Исполнитель главной роли: Чарли Ханнэм.

Количество эпизодов: 8.

Третий сезон посвящен биографии Эда Гейна, известного как Плейнфилдский мясник. Его преступления, совершенные в Висконсине в 1950-х годах, впоследствии вдохновили Альфреда Хичкока на создание знаменитого фильма ужасов «Психо».

Эд Гейн эксгумировал тела и обезглавливал их, головы затем сушил и раскладывал возле постели. Из кожи он делал светильники, органы съедал, из костей варил суп. Из женской кожи он сделал маску и костюм. А однажды Гейн откопал собственную мать.

Маньяка обвиняли в расправе над двумя женщинами, некрофилии и расхищении могил, плюс подозревали еще в четырех случаях, в том числе в расправе над 14-летней девушкой, подрабатывавшей няней. Все это сделало Эда Гейна одним из самых печально известных преступников США.

Сериал создает атмосферу ужаса, показывая, как образ Гейна проник в кинематограф и литературу второй половины XX века.

Кто такой Эд Гейн?

Эд Гейн вырос на ферме в Плейнфилде, штат Висконсин, США, в изоляции от внешнего мира. Отец избивал его во время приступов алкогольного опьянения. Мать ежедневно проповедовала о безнравственности мира и о том, что женщины — искусительницы и пособницы дьявола. А еще все время критиковала сына, называя его слабаком и неудачником.

Абьюзивные отношения с матерью повлияли на психику Гейна. Она ушла из жизни в 1945 году, после чего Гейн превратил фермерский дом в музей ее памяти. Он забил досками все комнаты, в которых мать проводила время, и оставил их в первозданном виде, а сам жил в нищете в остальной части дома. А еще стал раскапывать могилы на местном кладбище в поисках тел женщин, напоминавших ему мать.

В 1950-х годах Эд Гейн перешел к убийствам. Сначала расправился с хозяйкой местной таверны, потом — с хозяйкой лавки скобяных товаров. Следствие сумело подтвердить только две его жертвы, что технически не позволяет считать его маньяком. Тем не менее Гейн был подозреваемым в других нераскрытых делах.

Именно ужасающие детали его преступлений послужили источником вдохновения для серии фильмов «Техасская резня бензопилой». После ареста Гейна власти обнаружили у него на ферме абажуры и маски, сделанные из человеческих лиц и костюм из кожи, содранной с тел.

Суд признал Гейна невменяемым и направил на принудительное лечение. Оставшиеся годы жизни он провел в психиатрической лечебнице, где и скончался в 1984 году от остановки сердца.

