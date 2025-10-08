Сахалинские школьники сняли фильм, посвященный 80-летию Великой Победы

В Южно-Сахалинске учащиеся и педагоги школы № 8 сняли документально-художественный фильм "Последний шаг к Победе". Об этом сообщает пресс-служба министерства образования региона.

Фильм, посвященный юбилею Великой Победы, скоро должен выйти в прокат. Его главные герои - современные подростки, изучающие документальные факты о Второй мировой войне, в корне меняющие их мировоззрение.

Фильм был снят не только в столице области, но и в селе Рощино Смирныховского района и на острове Шумшу, где произошла битва между советскими и японскими войсками.

По словам Марины - автора сценария и актрисы кинокартины, - многие подростки не знают, что Вторая мировая война завершилась не 9 мая, а 3 сентября. Она убеждена о важности просвещения нового поколения об освобождении юга Сахалина и Курильских островов. Эту идею школьников в феврале 2025 года поддержал губернатор островного региона Валерий Лимаренко.

"Наши деды и прадеды сражались за островную землю и победили. Их подвиг будет жить вечно! Ваш фильм еще раз напомнит об этом. Буду с нетерпением ждать премьеры", - отметил губернатор во время встречи с ребятами и их наставником Яковом Мязиным.

Фильм покажут в середине ноября в киноконцертном зале "Октябрь", а затем его увидят учащиеся других школ области на классных часах.