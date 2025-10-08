Исполнитель роли Фредди Крюгера рассказал, каким видит будущее франшизы

Актёр Роберт Инглунд, известный по культовой роли Фредди Крюгера, в интервью рассказал, каким, по его мнению, может быть будущее франшизы «Кошмар на улице Вязов».

© Чемпионат.com

По мнению актёра, важнее всего не повторять прошлые фильмы, в которых он играл главную роль, а создать нечто новое. Более того, Инглунд считает, что важен и актёр, который будет играть Фредди. В качестве примера он привёл Дага Джонса и Кевина Бейкона, которые, по мнению Роберта, могли бы интересно сыграть злодея.

Я думаю, что ради сохранения франшизы им нужно найти кого-то вроде Дага Джонса. Много лет назад я слышал, что они рассматривали кандидатуру Кевина Бэкона. На самом деле я думаю, что им, вероятно, стоит обратить внимание на кого-то менее известного, кому не нужно беспокоиться о том, чтобы идти по моим стопам, а просто создать свою собственную концепцию персонажа.

Вдобавок Инглунд говорит, что было бы интересно взглянуть на Фредди в другом образе: либо это был бы тощий высокий мужчина или, наоборот, жилистый и низкий.