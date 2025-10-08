Режиссер рассказал, как снимают танцевальное кино

Мила Комракова, российский сценарист и режиссер короткометражных танцевальных фильмов, обладательница более сотни наград различных кинофестивалей, в том числе Малого Каннского, рассказала "РГ" о поиске идеальных исполнителей, сложностях, возникающих на съемках, и о том, почему классические балеты не стоит переносить на экран. В сентябре Мила была членом жюри кинофестиваля "Кинопозитив", прошедшего в Перми

© Российская Газета

.

Современное танцевальное кино - какое оно?

Мила Комракова: Очень разнообразное, неожиданное, удивительное, в нем нет какого-то конкретного направления. В структуре кинематографа оно занимает особое место, сочетая легкость движения и глубину человеческих эмоций, рассказывая истории без слов.

В чем особенность производства такой ленты?

Мила Комракова: Нелегко найти исполнителей, ведь они должны не только блестяще танцевать, но и обладать драматическим талантом. Кроме того, сложно подобрать локации, поскольку помимо всего прочего необходимо учитывать качество покрытия, на котором придется двигаться героям. Иногда это настоящее испытание. Например, в картине "На пределе чувств" Марина Зинькова исполняла танец на чугунном полу, а в фильме "На остановке" Мария Маринова снималась под проливным дождем на разбитом асфальте. Стеснять движения не должны даже костюмы. Вспоминаю, как героиня "Возвращения" в роскошном платье кидалась на шею главному герою и цеплялась кружевами за погоны на его мундире. Пришлось срочно вносить коррективы в концепцию номера.

Вы упомянули, что найти универсального исполнителя - большая редкость. Кто-то сильнее в одном, но слабее в другом...

Мила Комракова: Самое важное - умение прекрасно владеть своим телом. Я стараюсь максимально облегчить задачу актерам: сначала не прошу ничего говорить в кадре, уменьшаю количество крупных планов. Кстати, многие блестяще справляются со своей задачей, например, заслуженный артист России Олег Габышев и лауреат премий "Золотая маска" и "Золотой софит" Любовь Андреева (фильм "Кошки. Зачем они нужны?"). А как убедителен в роли военного чемпион России и Европы по танго Антон Попиченко ("Возвращение")!

С какими сложностями в первую очередь сталкиваются танцоры?

Мила Комракова: Для многих участие в съемках становится вызовом: мимика, эмоциональная подача - фактически несколько языков, и большинство им не совсем привычны. Актерская профессия требует совершенно иного уровня самоанализа, внимания к деталям и глубокого погружения в персонаж. Приходится постоянно трудиться над тем, чтобы сделать образ живым и естественным.

Вы приехали в Пермь на "Кинопозитив". Что такое, на ваш взгляд, позитив в кинематографе? Поиск доброго, бегство от мрачной реальности? Наверное, танцевальное кино по определению не может быть драматичным...

Мила Комракова: Фестиваль "Кинопозитив" очень светлый. Мне импонирует, что его организаторы дают возможность показать свои работы начинающим кинематографистам. Позитив в кино - это надежда на то, что люди в реальности способны творить прекрасное.

Помню, студенты Академии художеств заявили, что считают "Побег" самым позитивным из всех моих картин. Я удивилась - по сюжету героиня умирает. А студенты ответили: она уходит из жизни свободной. Так что все зависит от идеи, которую автор вложил в свое произведение.

Как та или иная технология, например motion capture (захват движения), помогла вам решить творческую задачу?

Мила Комракова: В мистическом триллере "Психея" в очень важных сценах мы использовали компьютерную графику. К примеру, с ее помощью создали образы души. Иначе интересно никак не получалось. В "Психее" мы исследуем, что такое вдохновение и откуда оно берется. А на съемках "На пределе чувств" воспользовались специальной камерой, перемещающейся по полу в одном ритме с актрисой. По сюжету героиня получила известие об измене мужа, и ее мир опрокинулся, пустился под откос. Благодаря такой камере ощущение трагедии усиливалось.

Если бы у вас был неограниченный бюджет и полная творческая свобода, какой проект вы бы запустили? Масштабную экранизацию классического балета, оригинальный современный сюжет или что-то экспериментальное?

Мила Комракова: Классические балеты создавались для сцены, и на большом экране они не смотрятся. У меня есть сценарий фантастического фильма минут на сорок с очень интересными смыслами. Проект дорогой, ищу для него спонсоров. А пока пробую себя в новых жанрах: репетирую комедию и начала подготовку к съемкам документальной ленты, связанной с балетом, - она будет рассказывать об известном балетном враче.

Как популяризировать танцевальное кино? Усиливать финансирование, воспитывать зрителей?

Мила Комракова: Наша аудитория постоянно расширяется, в том числе за счет телевидения, где появляется все больше программ, посвященных танцам. Тем не менее с игровым кино без сопоставимых бюджетов трудно конкурировать. Кстати, за рубежом это направление имеет немалый успех в прокате. Надеюсь, и в нашей стране оно будет развиваться, удивлять и вдохновлять зрителей. Пока есть режиссеры, готовые идти на эксперименты, у жанра - большое будущее.