Каким получился «Эддингтон» с Хоакином Фениксом и Педро Паскалем

8 октября пройдет российская премьера нового фильма Ари Астера «Эддингтон». Режиссер «Реинкарнации» и «Солнцестояния» вместо привычных хорроров на этот раз снял едкий, кровавый и полный абсурда анекдот о том, как в начале пандемии коронавируса Америка безнадежно сошла с ума — на почве масочного режима, BLM, MeToo и политических страстей. Судя по всему, Астер попал в нерв времени — издевательская комедия с Хоакином Фениксом и Педро Паскалем в главных ролях уже полгода продолжает вызывать горячие споры. Материал «Ленты.ру» рассказывает, почему.

© Кадр из фильма

Весна 2020 года. Весь мир сходит с ума от пандемии коронавируса, но в Эддингтоне, штат Нью-Мексико, относительно спокойно — преимущество маленьких провинциальных городов. Тем не менее страсти начинают накаляться и здесь. Мэр города Тэд Гарсиа (Педро Паскаль) в рамках предвыборной кампании призывает ввести масочный режим. В магазинах из-за нововведения начинается коллапс.

Кроме того, инициатива мэра переполняет чашу терпения местного шерифа Джо Кросса (Хоакин Феникс). Гарсиа ему и так-то никогда не нравился, поскольку вроде бы когда-то надругался над женой Джо Луизой (Эмма Стоун), а теперь еще и это ковидобесие. Кросс, недолго думая, выдвигает свою кандидатуру на выборы и учится пользоваться соцсетями для агитации. Однако основная работа тоже требует его внимания. До Эддингтона докатывается первая волна BLM.

Мировая премьера «Эддингтона» состоялась на Каннском кинофестивале 16 мая. Через два месяца, 18 июля, четвертый фильм Ари Астера вышел в мировой прокат. Разговоры о том, что картина должна вот-вот выйти в России, шли еще с мая. 12 августа фильм вышел на ведущих стриминговых платформах (Apple TV+, Amazon Prime). И вот 8 октября «Эддингтон» наконец доберется до российских кинотеатров (речь о премьере, прокат начнется через неделю, 16 октября). В этой неспешности и какой-то демонстративной запоздалости прокатной даты есть свой шарм, точно рифмующийся со странным обаянием нового фильма Астера — ковидного вестерна, вышедшего именно в тот момент, когда большинству зрителей точно не до воспоминаний о недавнем прошлом.

Этот тягучий эффект усиливает и история создания «Эддингтона», который вообще-то должен был стать первым фильмом молодого постановщика. Свой первый сценарий Астер собирался воплотить на экране еще в середине прошлого десятилетия. Тогда это был, надо думать, просто претенциозный неовестерн о неспешном противостоянии шерифа и мэра маленького приграничного городка. Без ковидного контекста «Эддингтон» представляется картиной из восьмидесятых или девяностых — эпохи, когда моментальной культовой классикой становились «Прямо в ад» Алекса Кокса и «Мертвец» Джима Джармуша. Оба этих фильма безусловно приходятся «Эддингтону» сравнительно дальними родственниками, хотя темперамент Астера принципиально отличается и от Кокса, и от Джармуша.

Дебют всякого художника — это всегда до известной степени автопортрет, и тот факт, что первый фильм Астера так долго ждал своего часа, не лишает его этого замечательного свойства. Легко представить, что если бы режиссер нашел деньги на фильм в 2015 году, его поп-культурный образ был бы совсем иным. Немолодой человек, который любит отрывать детям головы («Реинкарнация») и может порывисто сделать героем фильма огромный плюшевый член («Все страхи Бо»), но своеобразный наследник главного нью-йоркского очкарика в истории кино Вуди Аллена. С той лишь разницей, что вместо Бергмана Астер запоем смотрел фильмы ужасов.

Тем не менее каждый из его прошлых фильмов был хоррором лишь по форме, а по сути — социальным комментарием. К статусу института семьи («Реинкарнация»), к современным романтическим отношениям («Солнцестояния»), к модной теме кризиса маскулинности («Все страхи Бо»). Именно в силу публицистической природы яркие кровавые образы нет-нет, но могли и раздражать, поскольку явно шли не от чистого сердца и больной головы, а исключительно на потребу публике. И тем приятнее, что ничего подобного в «Эддингтоне», в общем, нет.

Это фильм-памфлет, фильм-фельетон, который парадоксальным образом прекрасно вписывается в соответствующую русскую традицию — где-то между «Зойкиной квартирой» и «Повестью о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем».

С литературной сатирой у этой картины большое общего, чем с фильмами Нового Голливуда, из которых «Эддингтон» по инерции выводят критики. Этот фильм перенаселен, при этом каждый герой — не столько характер, сколько шарж на представителя социальной группы, натянутый на сюжетную функцию. Здесь происходит масса событий (и большая часть забывается уже на финальных титрах), но с первых кадров ясно, что каждая линия в действительности никуда не ведет.

«Эддингтон» не рассказывает историю в привычном понимании — его невозможно на голубом глазу смотреть ни как вестерн, ни как триллер, ни даже как абсурдистскую комедию. В качестве фундамента у него не столько сюжет, сколько облако тэгов, в котором коронавирус значит столько же, сколько BLM, MeToo, вред от социальных сетей и думскроллинг. Понятно, что сатира такой плотности была в какой-никакой моде всего несколько месяцев, прошедших между релизами фильмов «Треугольник печали» и «Меню». «Эддингтон» опоздал и здесь, так что теперь Астер собирает урожай обвинений в банальности. Больше всех ругаются, конечно, поклонники «Солнцестояния».

Однако те зрители, которые не будут ждать от фильма каких бы то ни было откровений, будут вознаграждены. Во-первых, здесь хватает смешного — причем вплоть до последних кадров. Во-вторых, это одна из лучших работ в и без того сияющей фильмографии Хоакина Феникса, которому редко удается обойтись без фирменной экспрессии, показав, как он хорош в режиме грозного бормотания. В-третьих, это просто очень красивый фильм — живописные сумерки и пустынные пейзажи точно выигрывают на большом экране. Ну и, наконец, «Эддингтон» выглядит как честный разговор от первого лица — качество, которого прошлым фильмам Астера категорически не хватало. При всей перегруженности и необязательности «Эддингтон» способен подкупить интонацией. Это голос невротика-интеллектуала (с ударением на первую часть), который видит происходящее безобразие, но совершенно не представляет, как его исправить. Если российский зритель полюбит этот фильм режиссера так же, как предыдущие, то создатели картины вполне вправе ожидать появления мема «Я/Мы Джо Кросс».