Появилась пара новых стильных постеров «Бугонии» с Эммой Стоун

Создатели «Бугонии», нового фильма Йоргоса Лантимоса с Эммой Стоун в главной роли, опубликовали свежие постеры картины.

Постеры фильма

© Focus Features

© Focus Features

«Бугония» — ремейк корейской ленты «Спасти зелёную планету!», который рассказывает о похищении главы крупной компании: двое мужчин верят, что она пришелец, который хочет уничтожить Землю.

Главные роли в фильме исполнили Эмма Стоун («Ла-Ла Ленд», «Бёрдмэн»), Джесси Племонс («Сделано в Америке», «Чёрное зеркало») и Алисия Сильверстоун («Солдаты неудачи», «Взрыв из прошлого»). Режиссёром выступил Йоргос Лантимос, известный по драмеди «Бедные-несчастные».

Премьера картины состоится 31 октября.