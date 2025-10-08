Рэперные точки: о чем фильм «Мой друг, кот и Пушкин»

На экраны вышел фильм для всей семьи «Мой друг, кот и Пушкин». Премьера этой неординарной музыкальной картины прошла с большим успехом при полных залах в сентябре в Благовещенске на 23-м фестивале кино и театра «Амурская осень». Подробнее о новинке — в материале «Вечерней Москвы».

© «Мой друг, кот и Пушкин», 2025 год

Кино показалось интересным и детям, и их родителям — ведь здесь встретилось достаточно редкое сочетание поэтической классики и современной музыки в стиле рэп.

Конечно, тут сыграл свою роль факт, что режиссер-дебютант Алена Михайлова собрала звездный каст — это Елизавета Боярская, Михаил Евланов, Евгения Добровольская, сыгравшая Арину Родионовну (это последняя роль актрисы в кино).

Сюжет достаточно незамысловат. Он рассказывает о переживаниях 12-летней московской школьницы Миланы (Алиса Конашенкова), которая пишет стихи, но боится выступать публично. К тому же ее мама (Елизавета Боярская) не верит в поэтический талант дочери. Чтобы доказать обратное, Милана решает участвовать во Всероссийском конкурсе рэп-дуэлей (!) по «Евгению Онегину» и доказать всем, на что она способна. Но на пути к победе ее ждут страх сцены, коварная соперница с интригами и необычный союзник — черный кот, в котором загадочно поселилась душа хулигана Саши Пушкина.

— Мы хотели помочь детям и родителям услышать друг друга, — говорит Алена Михайлова. — Надеемся, зрители захотят обнять близких и поговорить по душам.

Это сверхзадача картины, снятой и в Москве, и в Вяземах, и в подмосковном парке-усадьбе «Захарово» — родовом имении бабушки поэта, где маленький Саша впервые заговорил по-русски. Здесь, в поэтическом «пионерлагере», в атмосфере подростковой дружбы-конкуренции Милана узнает о корнях классики и находит новых друзей.

Большую часть экранного времени занимают динамичные рэп-баттлы на материале поэмы: Ленский и Онегин яростно спорят в современном ритме, показывая, что «болеро» и «ланиты» не устарели. Иногда это выглядит достаточно комично. Что подчеркивает и кот-Пушкин: он помогает героине в ключевых моментах, например, подсказывая рифмы: «Не бойся, Милана, поэзия — это как рэп, только с душой!». За эту подсказку кота от меня отдельное спасибо — выходит, что у рэпа души нет, а только ритм! Ну, а насчет качества звучащих здесь рифм можно поспорить.

Но саундтрек впечатляет — это «Никто кроме нас» рэпера L’One, записанный с участием юных актеров. А они всерьез увлечены этой историей. Так, Алиса Конашенкова, играющая Милану, признается, что фильм стал исполнением ее мечты:

— Это моя первая главная роль, и я благодарна за возможность сыграть Милану — умную и талантливую девочку, которая боится сцены, но учится преодолевать свои страхи. Мне интересна ее история, я старалась передать ее чувства так, чтобы зрители сопереживали вместе со мной. Это добрый семейный фильм о мечтах, вере в себя, о дружбе и любви к близким. Через свою роль я хочу донести любовь к поэзии и творчеству Пушкина — нашему национальному достоянию.

Режиссер Алена Михайлова добавляет:

— Мы хотели создать доброе и вдохновляющее кино о творчестве, дружбе и пути к своей цели, которое развлекает, трогает и оставляет зрителя в светлом настроении. Для меня особенно ценно было по-новому «увидеть» Пушкина ребенком — живым, дерзким, справедливым, каким он был в детстве; найти настоящего кота-актера, который сыграл без использования графики, и открыть для себя талант юных актеров.

И такой мистический кот нашелся. Настоящий, актерский. Брюнет. Почти Бегемот, хоть и Васька. Он всерьез конкурировал со взрослыми артистами, особенно с Елизаветой Боярской.

— Моя героиня — строгая мама, женщина, которая держит все под контролем и искренне хочет, чтобы ее дочь добилась успеха, — говорит Боярская. — Но в этом стремлении она теряет из виду настоящие чувства ребенка и забывает о собственных. В кульминации истории эта «крепость» рушится, и героиня вспоминает себя маленькой. Связь с дочерью восстанавливается через поэзию Пушкина — тот самый культурный код, который объединяет поколения.

Это кино — доброе, семейное, оно точно станет поводом для разговора родителей и детей после просмотра. Но если поискать, найдутся тут и другие смыслы. Например, цена победы. Допустимы интриги и козни ради победы? Тем более у детей. Ведь весь фильм юные рэперы не только активно дружат, но и интригуют, стремясь победить не только честными методами. Это тоже информация к размышлению для юных дарований, очень характеризующая наше время.

Что-то нам это напоминает... Ведь лагерь хоть и литературный, поэтически-дворянский, но, по сути, задорно-пионерский. И получился странный коктейль из климовского «Добро пожаловать...» и недавнего «Пророка», где Александр Сергеевич впервые начал изъясняться энергичной рэп-рифмой на радость (по фильму) почтенной публике.

Так что идеи витают в воздухе. Успевайте ловить, режиссеры. И это кино — не открытие, а развитие темы. По сути, переложение высокого литературного «штиля» на обывательский язык. Перевод для «нищих духом». Поэзия-light. Ясно одно: рэп наступает уже на сакральную территорию высоких смыслов, нравится вам это или нет. А «Пушкинская карта» как высота вне конкуренции и пока не бита. Но логично будем ждать теперь рэпа от Лермонтова, Некрасова, Есенина, Маяковского... Далее по списку.

