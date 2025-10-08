Начались съемки второго сезона сериала «Отмороженные»

Онлайн-кинотеатр Wink объявил о старте производства второго сезона сериала «Отмороженные». Съёмки продлятся несколько месяцев, после чего продолжение шоу про героев из другого времени выйдет на стриминге.

События нового сезона развернутся спустя три года. Фил и Нейман по счастливой случайности оказываются размороженными и пускаются в бега. Ноль, в свою очередь, за это время купил себе кресло депутата и дал ход делу по преследованию всех друзей Фила. Теперь Филу придётся не только разобраться с ним, но и вернуть друзьям жизнь, которую они потеряли из-за него, спасти любимую женщину и наконец-то обрести семью – новую или старую.

К своим ролям вернутся Ян Цапник, Влад Коноплев, Светлана Иванова, Даниил Спиваковский, Кирилл Полухин, Фёдор Лавров и другие актёры. Режиссёром продолжения выступит Радда Новикова («Девушки с Макаровым»), сценарий написали Аня Мирохина и Саша Жамков.