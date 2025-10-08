Какие фильмы, снятые в московском кинокластере, покажут этой осенью

Этой осенью на экраны выходит ряд ярких фильмов и сериалов, снятых на площадках московского кинокластера.

В начале сентября состоялась премьера сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается» о жизни молодых подруг, приехавших в столицу в поисках счастья. Некоторые танцевальные сцены снимали на площадке кинопарка «Москино» «Ковбойский городок», на которой воссоздан антураж Дикого Запада. Сериал также снимали на московских улицах, в метро, Кремле и в других исторически значимых местах.

27 ноября состоится премьера военной комедии режиссера Александра Жигалкина «Есть только МиГ». Речь в фильме пойдет о летчиках Великой Отечественной войны, офицерах, ставших частью операции на ложном аэродроме, цель которой — сбить с толку гитлеровское руководство. Продюсерами проекта выступили Игорь Угольников и Александр Жигалкин. Съемки некоторых сцен проходили на площадке «Уездный город», расположенной на территории кинопарка «Москино». Площадка великолепно передает атмосферу и реалии 1940-х годов, что очень удобно для кинопроизводства.

Семейная комедия «Письмо Деду Морозу» тоже выйдет в прокат 27 ноября. По сюжету детские желания, фантазии и страхи взрослого и очень серьезного юриста Петра Безуглова в один прекрасный день становятся реальностью. Все потому, что сын героя нашел папины детские письма Деду Морозу и опустил в новогодний почтовый ящик. Фильм создан Киностудией Горького при поддержке Фонда кино. На площадке «Натурный хромакей», расположенной на территории кинопарка «Москино», снимали самые эффектные кадры — например, полет в минивэне на воздушном шаре и одну из финальных сцен, действие которой по сценарию происходит на льду замерзшего озера, передает сайт мэра Москвы.

6 октября, во Всемирный день архитектора, внимание к архитектуре выходит за пределы профессиональной сферы. Так, в кинопарке «Москино» с особенно бережным отношением для съемок и посещения создали множество локаций, которые повторяют известные здания и городские ансамбли России и Европы — от Владивостока XIX века до Москвы 1940-х годов и Берлина середины XX века.