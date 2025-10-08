Когда покажут второй сезон «Постучись в мою дверь в Москве»

Уже 20 октября состоится премьера второго сезона сериала «Постучись в мою дверь в Москве». События второго сезона развернутся спустя месяц после финала первого: Саша Гордеева возвращается в компанию «Стиллард» и пытается начать всё заново, несмотря на предательство Градского. Он же намерен доказать, что готов на всё ради любви. Во втором сезоне роль Сергея Градского исполнит Кирилл Дыцевич, который заменил Никиту Волкова.

В продолжение войдёт сразу 60 эпизодов — они будут выходить с понедельника по среду на телеканале ТНТ и в онлайн-кинотеатрах Okko и Premier. Финал состоится 3 марта.

Расписание выхода второго сезона сериала «Постучись в мою дверь в Москве»

Эпизод Дата выхода