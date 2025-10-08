В России официально выйдет фильм про съемки «Рокки» и Сильвестра Сталлоне

В России официально выйдет фильм "Рокки - это я" (I Play Rocky - "Я играю Рокки) о съемках культового фильма 1976 года.

© Кадр из фильма "Рокки"

В художественной картине Сильвестра Сталлоне сыграет Энтони Ипполито ("Предложение"), а роль его отца - Мэтт Диллон ("Столкновение", "Дом, который построил Джек").

Режиссером оскароносный Питер Фаррелли ("Зеленая книга").

Ленту в российский прокат выпустит компания "Экспонента". Дата премьеры пока неизвестна.