Фильм ужасов «Незнакомцы 2» выйдет онлайн 14 октября

Стала известна дата цифрового релиза фильма ужасов «Незнакомцы. Глава 2». По данным портала DVD's ReleaseDates, лента выйдет на стриминговом сервисе Prime Video 14 октября.

Таким образом, онлайн-премьера картины состоится спустя почти три недели после выхода в прокат. За это время лента показала скромные результаты: при бюджете около $ 8,5 млн она собрала около $ 11 млн по всему миру. Кроме того, хоррор низко оценили как зрители, так и критики: на агрегаторе Rotten Tomtoes его рекомендуют к просмотру только 15% обозревателей и 56% зрителей.

«Незнакомцы. Глава 2» рассказывает новую историю из жизни девушки по имени Майя, которая вновь сталкивается с тремя психопатическими незнакомцами в масках во время дорожной поездки. К главной роли вернулась Мэделин Петш («Ирония судьбы в Голливуде»). Режиссёром ленты выступил Ренни Харлин, который уже сообщал, что сиквел расширит историю убийц и более подробно расскажет об их жизни. При этом сейчас он работает над третьей частью, премьера которой состоится в 2026 году.