Первый постер сериала «Манюня: Детство Ба»

Онлайн-кинотеатр Okko представил постер сериала «Манюня: Детство Ба». Премьера шоу состоится в 2025 году, а более точную дату сообщат позднее. Всего в проект войдёт 20 эпизодов.

Сериал представляет собой спин-офф знаменитой франшизы «Манюня». Он также будет основан на произведениях Наринэ Абгарян и при её участии в создании. Шоу расскажет историю девятилетней Розы Шац, которая в будущем станет обаятельной бабушкой главной героини серии — фанаты оригинала знают её как просто Ба.

Главные роли в «Детстве Ба» сыграли Алина Хадарцева, Марина Овсепян и Вова Арутюнян. Режиссёром выступил Арман Марутян — автор фильмов и сериала по «Манюне».