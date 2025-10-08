Фантастическая мелодрама «Вечность» с Элизабет Олсен выйдет в России

Американская фантастическая мелодрама "Вечность" от студии A24 официально выйдет в России 18 декабря, сообщает прокатная компания "Вольга".

© 0Российская Газета

Главная героиня - женщина по имени Джоан, которая после скоропостижной кончины сталкивается с невозможным выбором - между умершим в молодости первым возлюбленным и вторым мужем, с которым они прожили остаток жизни.

В главных ролях: Элизабет Олсен ("Мстители", "Ванда/Вижн"), Майлз Теллер ("Дивергент") и Каллум Тернер ("Фантастические твари").

Режиссер - Дэвид Фрейн.