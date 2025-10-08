«Пираты Карибского моря» без Джонни Деппа»: фанаты «Ведьмака» громят трейлер 4-го сезона

Чемпионат.com

7 октября Netflix выпустил трейлер четвёртого сезона «Ведьмака», который стал новой главой для сериала. Главную роль в продолжении сыграл звезда «Голодных игр» Лиам Хемсворт, который пришёл на смену Генри Кавиллу.

Фанаты «Ведьмака» громят новый сезон сериала без Генри Кавилла
© Чемпионат.com

Тем временем трейлер на YouTube уже собрал более 30 тысяч дизлайков при 13 тысячах лайков. Пользователи снова ругают авторов шоу за рекаст Геральта из Ривии, вялый сценарий и сравнивают Лиама Хемсворта с его братом Крисом, который играет Тора в киновселенной Marvel.

© Лайки и дизлайки под трейлером четвёртого сезона «Ведьмака»

Что пишут зрители под трейлером четвёртого сезона «Ведьмака»

Геральт без своего фирменного грубого голоса — одна из самых больших потерь сериала. Помните, ребята, это всё не вина Лиама, во всём виноваты продюсеры Netflix.

«Ведьмак 4: Любовь и Гром».

Аура Геральта полностью пропала. Он теперь какой-то ковбой из Техаса.

Мне нравится игра Лиама, но у него нет глубокого тона Генри Кавилла.

Этот сериал без Генри Кавилла – это как «Пираты Карибского моря» без Джонни Деппа.

Каждый эпизод сезона должен был стоить 27 миллионов долларов. У меня такое ощущение, что Netflix занимается отмыванием денег.

Премьера четвёртого сезона «Ведьмака» состоится 30 октября. Все восемь эпизодов можно будет посмотреть в день выхода.