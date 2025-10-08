Уже 18 октября состоится премьера второго сезона сериала «Кибердеревня». Продолжение расскажет о новых приключениях робота и марсианского фермера. В этот раз они попытаются одолеть Галю — искусственный интеллект, который вселяется в Барагозина, главу «Ижевск Дайнемикс». Для этого Николаю и Робогозину нужно организовать побег из космической тюрьмы.

Во второй сезон вновь войдёт 10 эпизодов — они будут выходить еженедельно по субботам в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск». Финал состоится 20 декабря.

Расписание выхода второго сезона сериала «Кибердеревня»

Эпизод Дата выхода