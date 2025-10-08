Расписание выхода второго сезона сериала «Кибердеревня»

Чемпионат.com

Уже 18 октября состоится премьера второго сезона сериала «Кибердеревня». Продолжение расскажет о новых приключениях робота и марсианского фермера. В этот раз они попытаются одолеть Галю — искусственный интеллект, который вселяется в Барагозина, главу «Ижевск Дайнемикс». Для этого Николаю и Робогозину нужно организовать побег из космической тюрьмы.

Расписание выхода второго сезона сериала «Кибердеревня»
© Чемпионат.com

Во второй сезон вновь войдёт 10 эпизодов — они будут выходить еженедельно по субботам в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск». Финал состоится 20 декабря.

Расписание выхода второго сезона сериала «Кибердеревня»

Эпизод Дата выхода

  • 1-я серия 18 октября
  • 2-я серия 25 октября
  • 3-я серия 1 ноября
  • 4-я серия 8 ноября
  • 5-я серия 15 ноября
  • 6-я серия 22 ноября
  • 7-я серия 29 ноября
  • 8-я серия 6 декабря
  • 9-я серия 13 декабря
  • 10-я серия 20 декабря