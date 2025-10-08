Расписание выхода второго сезона сериала «Кибердеревня»
Уже 18 октября состоится премьера второго сезона сериала «Кибердеревня». Продолжение расскажет о новых приключениях робота и марсианского фермера. В этот раз они попытаются одолеть Галю — искусственный интеллект, который вселяется в Барагозина, главу «Ижевск Дайнемикс». Для этого Николаю и Робогозину нужно организовать побег из космической тюрьмы.
Во второй сезон вновь войдёт 10 эпизодов — они будут выходить еженедельно по субботам в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск». Финал состоится 20 декабря.
Эпизод Дата выхода
- 1-я серия 18 октября
- 2-я серия 25 октября
- 3-я серия 1 ноября
- 4-я серия 8 ноября
- 5-я серия 15 ноября
- 6-я серия 22 ноября
- 7-я серия 29 ноября
- 8-я серия 6 декабря
- 9-я серия 13 декабря
- 10-я серия 20 декабря