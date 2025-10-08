Что известно о фильме «Сказка о царе Салтане»

Накануне Дня Святого Валентина в российский прокат выйдет очередная экранизация классики — фильм «Сказка о царе Салтане». Снимать масштабный проект взялся режиссер Сарик Андреасян. «Лента.ру» рассказывает, когда состоится премьера киноадаптации поэмы Александра Пушкина, кто в ней сыграет и чем она будет отличаться от советских версий сказки.

Главное о фильме

«Сказка о царе Салтане» — грядущая экранизация произведения Александра Пушкина от российского режиссера Сарика Андреасяна, создателя адаптации «Онегина». Судя по тому, что среди сценаристов указан сам Пушкин, сюжет фильма будет довольно близок к оригиналу.

Дата выхода

О том, что Андреасян снимет историю царя Салтана и его сына Гвидона, стало известно еще в 2024 году. Тогда же появилась информация, что лента выйдет в прокат в 2026 году, а бюджет проекта составит 700 миллионов рублей (из которых только создание костюмов будет стоить 150 миллионов). В июне 2025-го стала известна и дата премьеры фильма.

12 февраля 2026 года «Сказка о Царе Салтане» выйдет в российских кинотеатрах

Съемки проекта длились больше года, с лета 2024-го. Натурные сцены снимали в Геленджике и Москве, на озере Байкал и Каспийском море, павильонные — в подмосковном городе Долгопрудный, а финал сказки — в специально построенном сказочном городе в Новой Москве. Кадрами со стройки масштабной декорации Андреасян делился в своем Telegram-канале.

Трейлер

Сюжет

Судя по синопсису на «Кинопоиске», по крайней мере завязка сюжета нового фильма будет повторять события в сказке.

По ее сюжету, царь Салтан задумал жениться и выбрал себе в жены простую девушку, которая обещала родить ему наследника. У девушки были две сестры — одну царь сделал поварихой, вторую — ткачихой при дворе. Несмотря на новые высокие должности, завистливые сестры решили избавиться от родственницы.

Царь ушел в дальний поход, а царица в его отсутствие родила сына. Желая изжить ее со света, сестры написали царю депешу, в которой говорилось, что его жена родила «не то сына, не то дочь; не мышонка, не лягушку, а неведому зверюшку». Царь тем не менее выгонять жену не хотел и повелел не решать этот вопрос до его возвращения.

Сестры перехватили наказ и подменили его на ложный, в котором написали, чтобы царицу с младенцем выбросили в море. Бояре, не почуяв подвоха, так и поступили: замуровали царицу с наследником в бочке и отправили в бездну.

Эту бочку вынесло на необитаемый остров, и царевич Гвидон вышел из нее уже юношей. Чтобы как-то прокормиться, он сделал лук со стрелами и стал охотиться. Во время такой охоты Гвидон увидел белую лебедь, которая попала в беду. Царевич спас ее, а она обернулась прекрасной девушкой и пообещала отблагодарить своего спасителя.

В знак признательности лебедь сделала Гвидона властителем острова и возвела на нем чудесный город. Однажды мимо этого города проплыли купцы царя Салтана. Увидев на прежде безлюдном месте «город новый златоглавый, пристань с крепкою заставой», они решили сойти на берег. Гвидон радушно их встретил и велел передать поклон Салтану.

Так купцы несколько раз плавали туда-сюда, Салтан каждый раз отказывался ехать на остров, слыша от придворных о каком-то заморском чуде, а Гвидон подслушивал эти разговоры, пребывая в форме комара, мухи или шмеля. В итоге Салтан все-таки посетил остров, признал в царице свою жену, в Гвидоне — сына, а в царевне-лебеди — невестку.

Злобных ткачиху и повариху простили, и все жили долго, счастливо и богато.

Сказка о Царе Салтане в основном была основана на русской народной сказке «По колена ноги в золоте, по локоть руки в серебре», записанной Александром Афанасьевым. У этой сказки есть несколько вариантов, которые Афанасьев собрал в российских и белорусских регионах.

Все варианты серьезно отличаются, но во всех фигурируют такие персонажи как царица из простого люда и коварный и завистливый злодей, а также сюжеты с подменой детей и спасшим всех чудесным младшим сыном.

Также исследователи находили в «Царе Салтане» параллели с итальянскими сказками «Поющее дерево, живая вода и птица-говорунья» и «Зеленая птичка и Принцесса Бель-Этуаль».

Производство

В портфолио Сарика Андреасяна как режиссера уже есть адаптация классической русской литературы — пушкинского «Онегина». Одноименный фильм появился на экранах в 2024 году (кстати, Татьяну Ларину в нем сыграла его жена Лиза Моряк) и вызвал противоречивые реакции у критиков и зрителей. Тем не менее, сейчас у картины 7,4 балла на «Кинопоиске» при почти 400 тысячах оценок.

Кроме того, к выходу уже заявлены его экранизации «Войны и мира» и «Простоквашино». На счету Андреасяна как продюсера ремейков советской классики и адаптаций русской литературы куда больше — это и «Домовенок Кузя», и «Приключения желтого чемоданчика», и «Сказка о потерянном времени», и «Денискины рассказы». Кроме того, он продюсирует картины о Манюне — героине книг армянской писательницы Наринэ Абгарян, которые пользуются спросом у детской аудитории.

Комментируя грядущую премьеру «Сказки о царе Гвидоне», Сарик Андреасян признавался, что это самый масштабный проект в его карьере.

«Подготовка велась с начала 2024 года, и суммарно съемочный процесс занял более чем полтора года. Над фильмом трудились и продолжают трудиться в общей сложности больше тысячи человек», — рассказывал он.

«Мы старались относиться к сказке максимально уважительно и скрупулезно — ведь у нее такой многогранный текст со множеством посылов и смыслов. Но для нас самой важной остается идея целостности семьи, а также любви и уважения внутри нее», — Сарик Андреасян режиссер «Сказки о царе Салтане».

По словам режиссера, при создании ленты были задействованы все виды технологий: «от LED-экранов до самых современных инструментов компьютерной графики». При этом все интерьеры, которые зрители увидят в фильме, были построены на съемочной площадке, а все костюмы сшиты вручную.

За сценарий «Сказки о царе Салтане» отвечал Алексей Гравицкий, ранее адаптировавший для проекта Сарика Андреасяна пушкинского «Онегина». Что касается «Царя Салтана», Гравицкий уточнял: «Мы рассказали историю в прозе, но с поэтическими вставками, чтобы сохранить атмосферу пушкинской сказки. Все узнаваемые и любимые с детства строки сохранены, как и основная сюжетная канва. Мы не ставили себе цели переосмыслить классический текст, видели задачу в том, чтобы сделать красивую, искреннюю сказку».

Практически вся съемочная группа «Царя Салтана» ранее уже работала над режиссерскими или продюсерскими проектами Андреасяна. Так, оператор-постановщик Кирилл Зоткин снимал «Онегина», художник Илья Широков трудился над «Домовенком Кузей», художница по костюмам Гульнара Шахмилова — над «Войной и музыкой», режиссер монтажа Георгий Исаакян — над «Манюней» и «Трепачами».

Кстати, Елена Ваховская, которая тоже не впервые сотрудничает с Андреасяном, была художницей по гриму в культовом сериале «Бригада».

Актеры и роли

Павел Прилучный («Жизнь по вызову», «Мажор») — Царь Салтан.

Лиза Моряк («Онегин», «На солнце, вдоль рядов кукурузы») — царица-мать.

Алексей Онежен («Подростки. Первая любовь», «Плакса») — князь Гвидон.

Алиса Кот («Папины дочки. Новые», «Плевако») — Царевна-Лебедь.

Кроме того, в касте заявлены Владимир Сычев («Патриот»), Ольга Тумайкина («В созвездии Стрельца»), Антон Богданов («Реальные пацаны»), Федор Лавров («По щучьему велению») и другие известные актеры.

Другие экранизации «Царя Салтана»

Впервые классическое произведение Пушкина экранизировали советские режиссеры Валентина и Зинаида Брумберг: в 1943 году они выпустили цветной мультфильм длительностью 35 минут. При его создании использоваться метод ротоскопирования (фотоперекладки) — когда сначала на пленку снимали актеров, а затем с помощью ротоскопа силуэты обрисовывали на кальке.

В 1984-м свою версию «Царя Салтана» выпустили мультипликаторы Иван Иванов-Вано и Лев Мильчин. Эта картина, созданная с применением передовых технологий мультипликации того времени, и сегодня смотрится довольно современно.

Единственная игровая экранизация сказки — это работа режиссера Александра Птушко, автора знаменитых киноверсий «Сказки о потерянном времени» и «Руслана и Людмилы». Полнометражную картину «Сказка о царе Салтане» снимали в районе древнего Херсонеса в Крыму. Там, на пляже «Солнечный», выстроили декорации сказочных городов: владений царя Салтана и крепости князя Гвидона. А для роли 33 богатырей с торпедных катеров в Севастополе отобрали самых высоких моряков.