«Извне»: что известно о продолжении мистического проекта о жутком городке

В 2026 году на экраны выйдет четвертый сезон мистического триллера «Извне» — хита американского канала MGM+. Журналисты и поклонники надеются, что хотя бы в четвертой главе создатели раскроют мрачные тайны безымянного городка, из которого нельзя уехать. «Лента.ру» рассказывает, что известно о четвертом сезоне, раскрывает дату премьеры и ожидания от сюжета.

Главное о сериале

Оригинальное название: From

Годы производства: 2022 — настоящее время

Страна: США

Жанр: ужасы, фантастика, триллер, детектив

Возрастное ограничение: 18+

Количество серий: 30 (3 сезона по 10 эпизодов)

Длительность серии: ~ 50 минут

Режиссеры: Дэвид Грин, Кристофер Болл, Майкл Уэйл

Сценарист: Джон Гриффин

В ролях: Гарольд Перрино, Каталина Сандино Морено, Эйон Бэйли, Дэвид Алпей

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.6 и 7.8

«Извне» — американский фантастический сериал, балансирующий на грани хоррора и триллера. Впервые вышел на экраны в 2022 году и сразу завоевал высокие оценки критиков. Так, у первого сезона «Извне» 96 процентов «свежести» на сайте рецензий Rotten Tomatoes, у второго — 93 процента, у третьего — 100 процентов.

В центре событий — маленький городок «одноэтажной Америки» на несколько десятков жителей, все они попали туда случайно (или нет). Неформальный лидер городка — шериф Бойд Стивенс — старается поддерживать порядок и помогать местным. Только вот городок не так прост. Ночью по улицам разгуливают кровожадные монстры, готовые разорвать в клочья любого, кто не успел от них спрятаться. В домах работает электричество, но никакой подстанции в округе нет. А еще жителей то и дело посещают странные видения.

Сюжет, который начинался как история про городок с тайной в духе «Твин Пикса» или очередной серии «Сверхъестественного», за три сезона оброс огромным количеством загадок. Поклонники надеются, что создатели дадут на них ответы хотя бы в продолжении.

Дата выхода 4-го сезона

Сериал «Извне» выходит с 2022 года, с тех пор создатели успели выпустить три полноценных сезона по 10 серий в каждом. Перед финалом третьего сезона проект продлили на четвертый, производство которого Шотландия.

Однако до конца года продолжение не доберется до малых экранов.

В марте 2026 года состоится премьера четвертого сезона сериала «Извне»

Точная дата выхода пока неизвестна.

О чем сериал

Первый сезон

Джим Мэттьюз с женой Табитой, дочерью Джули и сыном Итаном путешествуют в автофургоне — в поездку Джим и Табита отправились, чтобы спасти разваливающийся брак. Трассу перегораживает упавшее дерево, которое нельзя объехать. Свернув на побочную дорогу, Мэттьюзы попадают в потрепанный городок без названия. Выбраться из городка невозможно — герои каждый раз оказываются у въезда.

По ночам в этом городке появляются монстры. Они выглядят как обычные люди, только постоянно зловеще улыбаются, чересчур вежливо разговаривают, а еще не могут войти в дом без приглашения. Если их впустить, монстры рвут на куски каждого, кто встретится на их пути.

Пытаясь уйти от столкновения с машиной, в которой едут нью-йоркские мажоры Джейд и Тоби, семья попадает в аварию: дом на колесах переворачивается, и маленькому Итану протыкает ногу ножкой от стола. Мальчику помогают шериф Бойд Стивенс и врач Кристи (которая отучилась только три года в мединституте, но в медицине лучше нее все равно никто вокруг не разбирается). Чтобы спасти ребенка, им приходится провести ночь в фургоне.

Тоби попадает в больницу. Там с ним расправляется ведомая голосами в голове официантка Сара, которая затем открывает монстрам двери. Сара уверена, что голоса в ее голове помогают раскрыть тайну городка.

Джейд сначала думает, что все происходящее — это такой розыгрыш, а все местные жители — нанятые актеры. Когда он наконец убеждается в обратном, то становится одержим идеей построить радиовышку и отправить оттуда сигнал во внешний мир.

К Итану, который подозрительно быстро оправился после травмы, в видениях приходит мальчик в белом. Его, как выясняется, видит и старейший местный житель Виктор — городской сумасшедший, который постоянно что-то рисует.

Сара под влиянием голосов решает убить Итана, но случайно лишает жизни своего брата, а после пропадает. Все думают, будто официантка сбежала от разъяренных горожан в лес, но на самом деле ее у себя прячет священник Хатри (который на службах цитирует Библию по памяти, потому что в городе нет ни одного экземпляра).

В дом колонистов, живущих отдельно от остальных горожан, врываются монстры. Спасая тех, кого они не успели разорвать, Хатри погибает. В это время Виктор показывает Джули особые деревья — если забраться в них, можно попасть в случайную локацию в пределах окрестностей городка.

Джим и Табита тем временем пытаются понять, откуда в городке появляется электричество, ведь провода ни к чему не подключены. Табита раскапывает под домом яму и находит там свой потерянный когда-то браслет. Как он оказался в городке, неясно.

Бойд с Сарой отправляются в лес, чтобы найти выход из паранормальной зоны. Там он видит призрак своей жены, которую застрелил много лет назад, спасая сына, а Сара слышит голоса, предупреждающие, что в лесу есть опасности похуже монстров.

В конце горожане все-таки запускают антенну, созданную под руководством Джейда, но вместо музыки или передач слышат некий голос. Он обращается к Джиму и говорит, что они с Табитой не должны копать яму под домом. Табита в то же время, прокопав слишком глубоко, падает в туннель. А у городской закусочной появляется автобус.

Второй сезон

Бойд забирается в дупло в лесу и оттуда попадает в пещеру, к стене которой прикован еле живой мужчина по имени Мартин. Прежде чем умереть, Мартин успевает поранить Бойда и заразить его чем-то, похожим на червей под кожей.

Джим пытается разобрать завалы и выяснить, куда провалилась Табита. В итоге на него, местного бармена и одного из пассажиров автобуса обрушивается дом. До темноты им помочь не успевают, и до рассвета доживает только Джим.

Табита встречает под землей Виктора, и вместе они находят спящих монстров, а затем выбираются из пещеры в лес. Тем временем обнаруживается, что Сара все-таки жива и находится в городе — шериф уверен, что у нее действительно есть какая-то связь с этим местом и она будет полезна для спасения. Горожане с этим не согласны, и девушка становится изгоем.

У Бойда начинаются галлюцинации — в них он видит музыкальную шкатулку с балериной. Горожан тоже начинают посещать странные сны.

Местные жители бунтуют из-за новичков, не желая делиться с ними и без того дефицитными припасами. В одной из таких потасовок ранят Эллиса, сына шерифа. Юноша теряет много крови, поэтому ему требуется переливание от отца. Бойд, боясь заразить юношу, передает подкожных червей одному из монстров снаружи, отчего тот погибает. В итоге Эллис выживает, а Кристи вскрывает монстра — обнаруживается, что все его внутренности абсолютно сухие, а единственная жидкость в его теле — это желчь.

Конфликтный новичок Рэндалл, которого выселяют жить в автобус, делает предположение, что все происходящее вокруг — это масштабный эксперимент.

То, что все происходящее в городке является масштабным экспериментом по изучению поведения человека в критической ситуации, — это одна из главных теорий, объясняющих сюжет «Извне»

Невеста Эллиса Фатима обнаруживает, что беременна, хотя до этого врачи говорили девушке, что она не может иметь детей.

Рэндалл, подруга Кристи Мариэль и Джули впадают в кому. Бойд снова оказывается в камере, где встретил прикованного к стене Мартина, и видит там эту троицу. Он разбивает шкатулку, которая являлась ему в видениях, и герои освобождаются.

Табита отправляется в лес, чтобы найти высокую башню и спасти детей, которые являются к ней во сне. Виктор советует ей ориентироваться на дерево с подвешенными на нем бутылками, а еще дает с собой старый ланчбокс с написанным на дне адресом. Добравшись до башни и поднявшись на вершину, Табита встречает мальчика в белом. Он просит у нее прощения, а затем выбрасывает женщину в окно. Она приходит в себя в больнице во внешнем мире — оказалось, ее подобрали без сознания у обочины.

Третий сезон

По адресу, написанному на ланчбоксе, Табита находит Генри — отца Виктора. Он показывает новой знакомой картины его жены Миранды — женщина рисовала тот самый безымянный городок. По словам Генри, у Миранды были галлюцинации и она говорила, будто избрана, чтобы освободить детей в башне. Кроме того, Генри показывает Табите копию дерева с бутылками, которое она видела в лесу, и предлагает ей отправиться к настоящему дереву. По пути туда Генри и Табиту сбивает машина.

В городе начинаются проблемы с едой. Весь собранный урожай сгнил, и единственным источником еды оказываются животные. Ночью монстры выпускают их из загона, чтобы выманить людей. Когда животных все же загоняют в амбар, выясняется, что все время там прятались монстры. Они заковывают Бойда в наручники и на его глазах расправляются с Тянь-Чэн, матерью помощника шерифа Кенни.

Джим и Кенни отправляются на поиски Табиты, случайно находят поселение, где никто раньше не бывал, и обнаруживают там свежие овощи — как раз столько, сколько хватило бы для пропитания горожан. Потом Кенни возвращается туда вновь — на этот раз в сопровождении Кристи, Джейда и колониста Дейла, чтобы они смогли забрать с собой побольше припасов. По пути у Джейда начинается приступ паранойи, а Кристи попадает в медвежий капкан.

Табита приходит в себя в машине скорой помощи. Путь ей преграждает упавшее дерево. Свернув в городок, автомобиль попадает в ловушку монстров: те расправляются с водителем, а затем начинают преследовать приписанную к карете полицейскую Дани Акосту. Убегая, она случайно стреляет в местную жительницу Ники.

У беременной Фатимы появляются осложнения. По какой-то причине она не может есть нормальную пищу и переходит на гнилые овощи. А когда мертвую Ники привозят в больницу, оставшаяся в одиночестве Фатима импульсивно пьет ее кровь. Тем временем местные вывозят из машины скорой помощи все лекарства и устройства, в том числе аппарат УЗИ. С его помощью Фатиме делают сканирование, но никакого ребенка аппарат не находит.

Элджин начинает видеть некую женщину в кимоно, она утверждает, что способна помочь всем вырваться из городка. Затем он находит камеру моментальной печати и с ее помощью делает снимок подвала. На фото Элджин находит потайную дверь.

Виктор и Генри исследуют подземные туннели и находят там куклу-чревовещателя Джаспера, которая когда-то принадлежала местному жителю по имени Кристофер. Виктор вспоминает события из прошлого и приходит к выводу, что Кристофер разговаривал с мальчиком в белом и тот объяснил ему, откуда взялось дерево с бутылками.

Джейд находит идентичное дерево и выясняет, что на бутылках с обоих деревьев написаны одинаковые числа. Табита видит рисунки Джейда и понимает, что они похожи на повторяющийся кошмар из ее детства — как и раскрашенные камни, которая женщина позже находит в поселении.

Фатима признается Кристи, что ее тянет пить кровь. Кристи, в свою очередь, говорит Фатиме, что ее беременность — психосоматическая, то есть надуманная. Позднее Фатима набрасывается с ножом на одну из новеньких и убивает ее. Бойд отводит ее в пустую хижину, где девушка видит женщину в кимоно.

Элджин прячет Фатиму за потайной дверью и кормит ее своей кровью. Пытаясь выбраться из западни, девушка находит в полу люк, однако на нее набрасывается женщина в кимоно.

В городе начинают догадываться, что Фатиму укрывает Элджин, и Бойд решает его допросить. Парень признается, что говорил с женщиной в кимоно и верит в то, что будущий ребенок Фатимы освободит узников города. Под пытками Элджин выдает и местонахождение Фатимы.

Чем закончился третий сезон? Женщина в кимоно помогает Фатиме родить, а затем забирает ребенка. Фатима говорит Бойду и Эллису, что местные монстры обрели бессмертие, принося в жертву детей. Джим, Табита и Джейд выясняют, что цифры на бутылках — это ноты. Они играют музыку у дерева, и оно призывает детей, помогающих Табите и Джейду вспомнить их прошлые жизни. Выясняется, что Табита — это реинкарнация Миранды, погибшей матери Виктора, а Джейд — реинкарнация Кристофера. Оба они умерли, пытаясь спасти детей. На Джима нападает таинственный человек в желтом и разрывает ему горло.

О чем будет четвертый сезон

Фанаты вселенной надеются, что хотя бы в четвертом сезоне авторы раскроют ключевые тайны происхождения городка. На протяжении трех глав секреты только множились, а создатели давали лишь тонкие намеки на разгадку. Шоураннер Джон Гриффин во время анонса продолжения заявил: «В четвертом сезоне начинается новое путешествие. Вопрос в том, приведет ли оно наших героев домой или заведет их еще глубже в этот непрекращающийся кошмар».

Он также подчеркнул, что при создании сериала авторы ориентируются на мифологию. Это дает надежду на то, что рано или поздно зрителям объяснят связь странных ритуалов, знаков и талисманов.

Журналисты ждут, что в четвертой главе авторы сериала будут развивать линию персонажей Джейда и Табиты — возможно, между ними появятся романтические чувства. А еще на первый план может выйти человек в желтом костюме — он, вероятно, станет главным антагонистом продолжения.

Также ожидается, что в четвертом сезоне между жителями городка произойдет разлад. Эту сюжетную линию анонсировал Хэролд Перрино, исполнитель роли шерифа Бойда

Актеры и роли

Одна из ключевых особенностей «Извне» — все герои, даже второплановые, тесно связаны между собой. А события, происходящие с одними, напрямую влияют на судьбу других.

Хэролд Перрино («На грани», «Преступник») — шериф Бойд Стивенс, негласный глава города. В прошлом он служил в Афганистане и Ираке, страдает от посттравматического стрессового расстройства и болезни Паркинсона. Попал в город вместе с женой Эбби и сыном Эллисом.

Эйон Бэйли («Охотники за разумом») — Джим Мэттьюз. Бывший инженер в парке развлечений. Находится на грани разрыва с женой Табитой. Чтобы спасти брак, отправляется вместе с семьей в путешествие и попадает в город.

Каталина Сандино Морено («Балерина») — Табита, жена Джима. Болезненно переживает гибель сына Томаса из-за несчастного случая, который произошел до попадания в город. Уверенная в себе и смелая женщина, которая работает наравне с мужчинами и пытается развеять городские чары. Считает себя избранной.

Ханна Черами («Моя девушка — монстр») — Джули, дочь Джима и Табиты, старший ребенок в семье. В начале сериала примыкает к колонистам и сближается с Эллисом и Фатимой, но в конце концов возвращается к родным.

Саймон Уэбстер («Утраченный символ») — Итан, сын Джима и Табиты, младший ребенок в семье. Видит странные сны, которые перекликаются с видениями старейшего жителя городка — Виктора. Верит в то, что все происходящее — это квест, где нужно просто выполнять задания.

Дэвид Алпей («Форс-мажоры») — Джейд, богатый и конфликтный разработчик ПО. Попадает в город одновременно с Мэттьюзами. Джейд — не самый приятный герой, тем не менее именно он догадывается соорудить антенну для связи с внешним миром. Позднее он становится одержим таинственным символом, который якобы должен помочь всем спастись.

Элизабет Сондерс («Оно») — Донна, лидерша колонистов, которые живут в отдалении от города. Оказывает большое влияние на местных.

Скотт Маккорд («16 кварталов») — Виктор, первый обитатель таинственного города. Попал туда еще в детстве вместе с матерью и сестрой. На первый взгляд кажется городским сумасшедшим, но на самом деле знает множество секретов этого места.

Рики Хе («Хороший доктор») — Кенни, помощник шерифа Стивенса, добрый и скромный молодой человек.

Хлоя Ван Ландшут — Кристи, врач.

Пега Гафури — Фатима, возлюбленная Эллиса. В начале сериала сближается с Джули. Позднее узнает, что беременна.

Кортен Мур — Эллис, сын шерифа Стивенса, который отдалился от отца после смерти матери.

Эйвери Конрад («Хороший доктор») — Сара, официантка в местной закусочной. Она слышит голоса, которые приказывают ей убивать. Поначалу Сару считают сумасшедшей, но потом выясняется, что голоса и вправду подсказывают ей что-то, чего она не может знать.

В продолжении также заявлен новый персонаж — София (ее роль сыграет Джулия Дойл), ранимая дочь пастора Хатри, которого не стало еще в первом сезоне.

Критика

Сериал «Извне» часто сравнивают с «Остаться в живых»: замкнутое пространство, много загадок, яркие персонажи, всюда творится какая-то чертовщина. Такие параллели возникают неспроста — продюсеры «Извне» Джек Бендер и Джефф Пинкнер ранее работали именно над шоу про крушение самолета. С одной стороны, проект из нулевых любили за атмосферу и необычный сеттинг, с другой, развязка, которая обесценила многие произошедшие в «Остаться в живых» события, сильно разочаровала фанатов. Кстати, Хэролд Перрино, играющий шерифа в «Извне», известен зрителям в том числе по роли Майкла Доусона в «Остаться в живых».

Избыток загадок

Одна из главных претензий зрителей и журналистов состоит в том, что на протяжении трех сезонов создатели только и делали, что нанизывали тайны одну на другую.

«Мне нравится атмосфера, вайб и идея сериала. Но когда я наполовину посмотрел второй сезон и заметил, что они не ответили на кучу вопросов из первого и только добавили новые, я понял, что это ситуация как с "Остаться в живых" и перестал смотреть», — пишет один из пользователей Reddit.

Журналисты опасаются, что создатели вообще никак не будут объяснять таинственные явления и выпутываться из паутины сюжетных линий. Например, решат вопрос спасения детей из видений Табиты путешествиями во времени, что может создать большое количество сюжетных дыр и обесценить смерти героев.

Затянутость

Еще одна причина, по которой «Извне» получает порцию негатива, — это затянутые диалоги и нелогичные поступки персонажей. Некоторые фанаты сетуют на то, что все развитие сюжета происходит в первом и последнем эпизодах сериала. А между ними герои обсуждают необязательные вещи вроде выбора прически, зато вот обязательные предпочитают скрывать: если персонаж вдруг узнал или увидел что-то важное или с ним что-то случилось, с большой долей вероятности он ничего никому не скажет.

«Они тратят слишком много времени на одно и то же, и оплакивают второстепенных персонажей, до которых никому нет дела. Шоу потрясающее, и мне оно очень нравится, но я согласен с тем, что героям нужно развиваться, а не ходить по кругу», — отмечает другой пользователь форума.