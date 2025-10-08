Кинопоиск объявил, что аудитория сериала «Камбэк» превысила 1 млн человек. На это шоу потребовалось всего четыре дня — оно стартовало с двух эпизодов 4 октября.

Действие сериала разворачивается в 2002 году. Молодой мужчина приходит в себя в лесу с тяжёлой травмой головы и потерей памяти. Он становится бездомным и два года живёт на улицах Нижнего Новгорода. Однажды с ним знакомятся подростки, которые дают ему прозвище Компот. Они решают помочь герою вспомнить прошлое и вернуть свою настоящую жизнь.

Главную роль в сериале сыграл Александр Петров («Кракен»). В сериале также снялись Алексей Чадов («Своя война. Шторм в пустыне»), Василиса Коростышевская («Мой любимый чемпион») и Илларион Маров («Ненормальный»). Режиссёром выступил Динар Гарипов («Территория»).