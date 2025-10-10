Подведены итоги кинофестиваля «Маяк»

Фильм "Здесь был Юра" - полнометражный дебют режиссера Сергея Малкина получил Гран-При кинофестиваля "Маяк 2025". Киносмотр, проходивший в Геленджике с 4 по 9 октября, подвел итоги.

© Пресс-служба фестиваля "Маяк"

Победителя из десяти конкурсных картин выбрать было непросто - среди отобранных фильмов третьего фестиваля актуального российского кино проходных не было. Не зря мэтр российского кинематографа, режиссер Андрей Смирнов трижды брал слово во время обсуждений и хвалил работы. На взгляд обозревателя "РГ", главной награды были достойны 4 картины: "Здесь был Юра", "Картины дружеских связей", "Фейерверки днем" и "На выброс".

В итоге жюри конкурса в составе председателя - режиссера и продюсера Бакура Бакурадзе, кинооператора Эдуарда Гимпеля, актрисы и режиссера Евгении Громовой, режиссера и актрисы Натальи Кудряшовой и продюсера Сергея Мелькумова определило победителей - три из названных картин получили главные награды, а анимационный фильм "На выброс" Константина Бронзита, к сожалению, остался без призов. Отметим сразу, что это достойная работа международного уровня, в былые времена могла бы и претендовать на главные мировые кинопремии, включая "Оскар" - у режиссера уже есть опыт в этом отношении, его чествуют и знают во всем мире. Призы у ленты еще впереди, просто на "Маяке" возникла ситуация, когда в одном конкурсе нужно судить и художественное игровое кино, и анимацию.

Бакур Бакурадзе, председатель жюри, объявляя победителя, произнес со сцены следующие слова: "Основная благодарность, которую я хочу выразить - участникам этого конкурса. Потому что кино делать сложно, сложно идею воплотить в реальность. И видим, был труд, большая энергозатрата, поэтому нам все фильмы понравились. Что касается главного приза, то это тот фильм, который потенциально может участвовать во всех номинациях и все их выиграть. И мне кажется, что вы не удивитесь, что главный приз достается фильму "Здесь был Юра".

Фильм Сергея Малкина получил еще одну награду - "Линзу" (так выглядит приз "Маяка") за лучшую мужскую роль присудили Константину Хабенскому. Константин Юрьевич сейчас достиг такого положения, что мог бы играть только статусные роли - взять хотя бы его профессоров в картинах "Сто лет тому вперед" и "Авиатор" (эта лента только готовится к прокату). Но он еще раз продемонстрировал высокий уровень актерского мастерства, сыграв человека за 50 с особенностями ментального развития. По его собственным словам, что прозвучали в видеообращении к фестивальной аудитории - "большого ребенка". Награда была предсказуемой, при том, что на "Маяке" в этом году много ярких мужских ролей. Стоит выделить китайского актера Ван Бина в ленте "Фейерверки днем". Верится, что он еще получит награды на других кинофестивалях.

Фильм "Фейерверки днем" Нины Воловой назван на "Маяке" лучшим дебютом. Соня Райзман, снявшая замечательный фильм о дружбе и любви, названа лучшим режиссером. Лента, которую она сняла - "Картины дружеских связей" - отмечена жюри дважды. Актриса Мария Карпова, которая сыграла в ней роль Маши, названа лучшей. Две награды и у нового фильма Светланы Проскуриной "Над вечным покоем": "Лучшая работа оператора" (Олег Лукичев) и "Лучший сценарий" (Екатерина Тирдатова).

Жюри конкурса короткометражных фильмов в составе продюсера Сергея Корнихина, режиссера и сценариста Анны Кузнецовой и кинооператора Екатерины Смолиной назвали лучшим короткометражным фильмом "Маяка 2025" картину "Игра в прятки", режиссер Аме Савенко. Особым упоминанием отмечен фильм "Складки", режиссер Катерина Скакун.

Между тем

Фильм "Здесь был Юра" выйдет в прокат 5 февраля 2026 года. Сценарий фильма Сергея Малкина основан на реальной истории, которая произошла с ним и его друзьями несколько лет назад. По сюжету трое друзей-музыкантов - безденежные раздолбаи, двое из которых снимают комнаты в квартире "на троих", на десять дней должны присматривать за дядей одного из них. Дядю Юру и сыграл Константин Хабенский, а молодых музыкантов - Кузьма Котрелев, Денис Парамонов и Александр Поршин. Специально для фильма они создали рок-группу, и на "Маяке", в честь премьеры фильма, выступили с концертом.