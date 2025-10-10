Правда и вымысел: как снимался фильм «Первый на Олимпе»

9 октября в российских кинотеатрах стартовали показы фильма «Первый на Олимпе». В ленте рассказывается о профессиональном и личном пути Юрия Тюкалова — мастера спорта по академической гребле, который в 1952 году принёс СССР одну из первых олимпийских золотых медалей. Режиссёром спортивно-биографической драмы выступил Артём Михалков. Главную роль исполнил Глеб Калюжный («Вампиры средней полосы»), также в фильме снимались Елена Лядова, Артём Быстров, Андрей Смоляков, Владимир Ильин, Ирина Паутова и другие. Актёры осваивали греблю под руководством профессиональных спортсменов, а в процессе съёмок были разработаны специальные технологии.

9 октября на экраны российских кинотеатров вышел фильм Артёма Михалкова «Первый на Олимпе». В основу сюжета легла биография мастера спорта по академической гребле, одного из первых советских олимпийских чемпионов Юрия Тюкалова.

Тюкалов родился в Ленинграде в 1930 году. Его отрочество совпало с блокадой города. В 12-летнем возрасте парня наградили медалью «За оборону Ленинграда». Ещё до войны он научился грести на лодке, а в мирное время решил приобщиться к спорту.

Тренерами Тюкалова стали Михаил и Вера Савримович из клуба «Красное знамя». Параллельно со спортивной карьерой Юрий Тюкалов посещал занятия в Ленинградском высшем художественно-промышленном училище имени Мухиной, стал скульптором — и после триумфального ухода из академической гребли занялся творчеством. Ему принадлежат такие работы, как панно для монумента защитникам Ленинграда и восстановленный бюст Петра I в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга.

В фильме рассказывается о юности Тюкалова, первых шагах в спорте и пути к победе на Олимпиаде в Хельсинки в 1952 году. Роль прославленного спортсмена исполнил Глеб Калюжный («Красный шёлк», «Вампиры средней полосы»). Михаила и Веру Савримович сыграли Артём Быстров и Елена Лядова. Также в кадре — Ирина Паутова, Алексей Кравченко, Владимир Ильин, Андрей Смоляков, Иван Стебунов и другие актёры.

Материальная достоверность и дух эпохи

Режиссёр Артём Михалков подчёркивает: он снимал прежде всего историю о человеке. Вместе с тем историческая достоверность для авторов также была крайне важна. Так, в картине можно увидеть подлинные лодки, которые использовались в академической гребле в 1940 — 1950-х. Их создатели фильма разыскивали, а затем реставрировали в течение года перед началом съёмок. К работе привлекли краснодеревщиков из Москвы и Санкт-Петербурга. Также воссоздавалась аутентичная гребная обувь.

В фильме показан ряд знаковых локаций: форт «Риф» в Кронштадте, озёра Ленинградской области, где проходили тренировки гребцов, Нева в центре Петербурга, а также городские памятники — Летний сад и ЛВХПУ им. Мухиной (ныне СПГХПА им. Штиглица), где учился Юрий Тюкалов. Как отметил Артём Михалков, большая часть съёмок проходила на открытом воздухе и кинематографистам очень повезло с погодой.

Здание клуба «Красное знамя», где тренировался герой, не сохранилось до наших дней, поэтому для съёмок на Малой Невке построили декорацию в стилистике 1940-х. Её высоко оценили спортсмены, которые состояли в клубе 20—30 лет назад: по их мнению, художникам в полной мере удалось передать дух эпохи.

Залогом правдоподобия на экране стала и подготовка актёров. Глеб Калюжный и Артём Быстров прошли курс тренировок по гребле. К ним присоединился и режиссёр Артём Михалков, поскольку посчитал нужным понимать специфику процессов, которые показаны в кадре.

Консультантами и тренерами актёров стали серебряный призёр Олимпийских игр 1980 года, двукратный чемпион мира Виталий Елисеев, серебряный призёр чемпионата мира 1985 года и главный тренер сборной России по академической гребле Юрий Зеликович, а также мастер спорта Олег Волобуев. Кроме того, авторов консультировали Вячеслав Иванов, который был знаком с Тюкаловым лично, и другие выдающиеся спортсмены.

Оператор Сергей Мачильский отметил, что съёмки на воде — с учётом длины самих лодок и вёсел — потребовали внедрить нестандартные технические решения.

«У нас был сделан плот, к которому можно крепить до двух лодок: с кормы, с носа или сбоку — и мы на этот плот ставили кран и пытались добраться до главных героев и до всей лодочной механики... Были подводные, надводные, на грани воды и воздуха и воздушные съёмки. Понадобилась масса приспособлений для того, чтобы разнообразить видеоряд и показать всю прелесть этого вида спорта», — рассказал кинематографист.

Авторы подчеркнули: в таких условиях каждый выезд на воду был непростым. Особые сложности возникли при съёмке сцены, где Глебу Калюжному по сюжету нужно было упасть в воду. Когда артист долго не показывался на поверхности, коллеги начали волноваться — однако в итоге сам актёр предложил снимать дополнительные дубли.

«Самоотверженность, энергия, любовь к профессии, бесстрашие — это Глеб Калюжный», — отметил Артём Михалков.

В съёмках принимали участие и действующие спортсмены, которые сыграли членов клуба «Красное знамя» и соперников Тюкалова на соревнованиях различного уровня. Интересно, что им пришлось адаптироваться к историческим лодкам, поскольку за прошедшие годы и инвентарь, и техники изменились.

Историческая правда и драматический вымысел

К подлинной биографии Тюкалова — а заодно и некоторых других персонажей — сценарист Михаил Зубко («Мосгаз», «Кентавр») добавил драматические повороты. Так, главный герой становится свидетелем гибели отца во время войны, остаётся сиротой, а в решающий момент, незадолго до старта в финале Олимпиады в Хельсинки, узнаёт о смерти тренера. В действительности и родители Тюкалова, и Михаил Савримович скончались позже изображаемого периода.

Помимо спортивных событий, авторы также вводят любовную линию: избранницей экранного Юры становится студентка мухинского училища Шура, которая к тому же наблюдала за его тренировками из речного трамвайчика. Исполнительница роли Ирина Паутова отметила, что считает героиню собирательным образом.

«Когда я изучала биографию героя, там было мало о его личной жизни. У него была жена, но я не уверена, что она прототип моей героини. Для себя я решила, что Шура — это образ той любви, которая может дать силы свернуть горы, покорить новые вершины и совершить те подвиги, на которые мы даже не думали, что способны», — рассказала актриса.

Тем не менее сценарист Михаил Зубко подчёркивает: даже с учётом немалой доли художественного вымысла некоторые ситуации в фильме, которые кажутся невероятными, как раз являются историческими фактами.

Так, олимпийское золото Юрий Тюкалов на самом деле выиграл при сложных погодных условиях — позже спортсмен рассказывал, что специально тренировался на неспокойной Неве (в частности, соревновался в скорости с теплоходами). А Вера Савримович в молодости действительно оказалась в любовном треугольнике и выбирала между двумя выдающимися спортсменами.

Что касается кульминационного момента фильма — ошибки Тюкалова на старте олимпийской гонки, когда спортсмен стартовал позже соперников, — этот случай относится к легендам академической гребли, которые, тем не менее, вдохновляют новые поколения гребцов и сегодня.