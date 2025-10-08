Рецензия на фильм «Крушащая машина»

Дуэйна Джонсона не узнать.

Скала десятки лет играет столь однотипных персонажей, что стал мемом. Зрители давно делают коллажи с его персонажами и удивляются: «Не поверите, но это разные фильмы». Потому что роли в условных «Джуманджи», «Круизе по джунглям» и «Рэмпейдже» — абсолютная копипаста, где Дуэйн Джонсон будто даже футболку не менял.

Тем временем коллеги Скалы, вышедшие из реслинга, пытаются расти. Джон Сина зажигает в «Миротворце», Дэйв Батиста убедительно играет психопата в «Дюне» и пробует себя в драмах вроде «Шоугёрл», Адам Коупленд пугает диким взглядом в «Викингах». Вот и Дуэйну Джонсону пришло время двигаться вперёд. В спортивной драме «Крушащая машина» он сильно изменился и сыграл легендарного бойца ММА Марка Керра. Хорошо ли получилось?

«Крушащая машина»: главное о фильме

Название: «Крушащая машина» (The Smashing Machine). Режиссёр: Бенни Сэфди.

Актёры: Дуэйн Джонсон, Эмили Блант, Кенни Райс, Андре Трикоте и другие.

Дата выхода: 3 октября 2025 года.

Жанр: биография, спорт, драма.

Страна: США.

«Крушащая машина»: где смотреть?

3 октября фильм вышел в мировой прокат. О старте неофициальных показов в России информации пока нет. Вероятно, они начнутся 10-15 октября. Цифровой релиз намечен на 4 ноября.

Скала хорош, но драма слишком уж классическая

Бойцы вроде Марка Керра стали фундаментом ММА. Он начинал, когда политики громко кричали о необходимости запретить жестокие бои. Когда люди с удивлением воспринимали концепцию, что мастера дзюдо и борьбы сойдутся на одном ринге. Когда UFC ещё не была столь популярной спортивной организацией.

Марк Керр многое сделал для популяризации дисциплины. Потому что он был той самой крушащей машиной, что долбила соперника головой, валила его на ринг и забивала коленями. На пике формы он был стихией, которую невозможно остановить. Но ещё жизнь Керра переполняла драма: боец зависел от веществ, лежал в больнице после передоза, вёл токсичные отношения — и всё равно возвращался в ринг. Неудивительно, что историю его жизни экранизировали.

Начну с того, что «Крушащая машина» — спортивная, но в первую очередь драма. Фильм идёт ровно два часа, однако самим боям посвящено от силы минут 20. Схватки вышли интересными: бойцы убедительно борются, ломают лица коленями и выдают хлёсткие джебы. Разве что сам Скала в бою с Игорем Вовчанчиным не слишком достоверно пропускает удары. В остальном всё здорово. Здорово, но мало.

Кратно больше времени уделили сложной жизни Керра. Из ринга он выходил с разбитым лицом и десятками ссадин, а боль снимал веществами, которые вызывали зависимость. В бою полагался на сокрушительные приёмы, которые чуть позже в смешанных единоборствах запретили. Главное — дома Марк жил с обаятельной Доун: девушка давила на все его уязвимости, а Керр отвечал тем же. Он перед боем хотел отстраниться и побыть наедине с собой. Она же желала полностью захватить жизнь избранника и в конфликтах скандалила, била посуду, хваталась за пистолет. Такие отношения называют токсичными или созависимыми, ведь вместе людям плохо, но друг без друга они не могут.

Драма держится на Скале и Эмили Блант, которая играет девушку Керра. Эта парочка безоговорочно хороша. Никого из персонажей не назвать плохим — ни бойца, что прячется от боли за препаратами, ни Доун, что по надуманным причинам считает себя ненужной и слетает с катушек. Перед нами просто две травмированные и зачастую неуверенные в себе личности, такие встречаются не только на экране.

К примеру, Доун — яркий пример недолюбленного человека. Ей важно, чтобы её ценили. Чтобы каждый вклад в общее дело вёл к одобрению. Чтобы её считали артефактом, который никогда не помешает и всегда усилит. Девушка страдает, если допускает минимальную ошибку или любимый хоть на мгновение отстраняется. При этом Марк Керр — тот самый здоровяк, что постоянно показывает свою мужественность. Для него немыслимо проиграть или на мгновение показать слабости, тревогу, неуверенность. Ведь мир тогда сразу же сочтёт Керра слабаком. Звучит странно, когда речь идёт о столь могучем бойце и чемпионе. Однако эта боль есть, и она правдива. Вот почему героям веришь, а их страдания вызывают сочувствие.

Тем более играют актёры великолепно. Скалу не узнать в образе легендарного, но морально травмированного бойца. Он отлично загримирован и всегда справляется с эмоциями. А Эмили Блант в очередной раз доказывает, что ей по плечу любая задача. Она бывает скандальной и чертовски любящей, спокойной и зажигательной.

Минус в том, что сценарно драма не дожата. Команда «Крушащей машины» будто бы слишком положилась на таланты актёров, однако при этом недостаточно раскрыла их образы и предысторию. К примеру, в недавней «Стальной хватке» у героев были схожие проблемы, но режиссёр подробно раскрыл, откуда они взялись. Причины надломленности заключались в жизненных потерях и отце, который реализовывал амбиции через детей.

В «Крушащей машине» зрителя просто ставят перед фактом. Вот герои, вот их проблемы. А ведь так хотелось бы получше понять Керра — и пусть фильм шёл бы на полчаса дольше.

В фильме полно моментов, когда чувствуешь: история могла стать лучше, подробнее, трогательнее. В результате новинка кажется просто хорошей, но не разбивает сердце и проигрывает другим жанровым произведениям. В той же «Стальной хватке» бои были зрелищнее, в давнем фильме «Рестлер» лучше драма. «Крушащую машину» интересно смотреть, однако в историю фильм вряд ли войдёт.

«Крушащая машина»: стоит ли смотреть?

Кино определённо заслуживает просмотра. Благодаря великолепным актёрским работам Скалы и Эмили Блант. Благодаря воссозданному духу рассвета ММА. Благодаря трогательной истории жизни Марка Керра со всеми взлётами и падениями. Вот только режиссёр недостаточно раскрыл образы и местами не справился с драмой. И именно поэтому новинка хоть и станет достойным зрелищем, но в историю не войдёт.

Оценка «Крушащей машины» — 7,5 из 10

Понравилось

Замечательная актёрская игра.

За боями интересно следить.

Не понравилось