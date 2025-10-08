Вышел большой трейлер драмы «Сны поездов»

Компания Netflix представила большой трейлер фильма «Сны поездов». Премьера драмы на стриминговом сервисе состоится 21 ноября.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Картина представляет из себя экранизацию одноимённого романа Дениса Джонсона. Сюжет повествует о жизни Роберта Греньера — он работает лесорубом и железнодорожником в Америке начала ХХ века. Герою предстоит пережить перемены, которые происходят в его стране.

Главную роль в «Снах поездов» исполнил Джоэл Эдгертон («Воин»). В фильме также снялись Клифтон Коллинз-мл. («Охотники за разумом»), Фелисити Джонс («Изгой-один: Звёздные войны. Истории») и Уильям Х. Мэйси («Бесстыжие»). Режиссёром выступил Клинт Бентли — сценарист фильма «Синг-Синг».