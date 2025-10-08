Опубликованы тизер и постер нового сериала по миру "Игры престолов"

Сервис HBO Max опубликовал постер и новый тизер (предыдущий вышел больше года назад) сериала "Рыцарь Семи Королевств" - нового приквела культовой "Игры престолов" (18+).

© кадр из сериала «Рыцарь Семи Королевств: Межевой рыцарь»

Речь в сериале пойдет о рыцаре Дункане Высоком и его юном оруженосце - юном Эйегоне Таргариене. Их мы и видим в коротком ролике и на постере.

Уже на завтра анонсирован первый полноценный трейлер.

Предполагается, что экранизация цикла Джорджа Мартина "Повести о Дунке и Эгге" выйдет в конце этого года.

Сериал авансом продлен до третьего сезона.