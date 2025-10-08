Опубликованы тизер и постер нового сериала по миру "Игры престолов"
Сервис HBO Max опубликовал постер и новый тизер (предыдущий вышел больше года назад) сериала "Рыцарь Семи Королевств" - нового приквела культовой "Игры престолов" (18+).
Речь в сериале пойдет о рыцаре Дункане Высоком и его юном оруженосце - юном Эйегоне Таргариене. Их мы и видим в коротком ролике и на постере.
Уже на завтра анонсирован первый полноценный трейлер.
Предполагается, что экранизация цикла Джорджа Мартина "Повести о Дунке и Эгге" выйдет в конце этого года.
Сериал авансом продлен до третьего сезона.